Monaco est actuellement aux prises avec le club polonais de Gornik Zabrze lors des barrages pour une qualification à la phase de ligue de la Conference League. Jeudi, les Monégasques ont remporté le match aller en Pologne sur le score de 3-2.

Brunner est resté sur le terrain pendant 90 minutes et a inscrit de la tête le but du 3-1 provisoire. Cette réalisation a confirmé sa récente montée en puissance et constituait en réalité, deux ans après son transfert, son tout premier but en match officiel pour Monaco.

Après avoir fait sensation chez les jeunes du Borussia Dortmund, Brunner a rejoint la Principauté en 2024 dans un contexte conflictuel, pour quatre millions d'euros. Brunner aurait réclamé nettement plus de temps de jeu chez les professionnels que ce que les dirigeants du BVB étaient prêts à lui garantir, y compris après des incidents disciplinaires.

S'en est suivi directement un prêt au club partenaire de Monaco, le Cercle Bruges, en Belgique, mais celui-ci ne s'est pas déroulé comme prévu. Brunner n'a disputé que 1 083 minutes en matches officiels. Il a tout de même inscrit six buts.

Monaco lance sa saison de Ligue 1 dimanche

La saison passée à Monaco a été encore plus décevante. Brunner n'y a joué que 127 minutes en Ligue 1. Lors de cette préparation estivale, l'attaquant désormais âgé de 20 ans fait jusqu'à présent une excellente impression. Sept matches amicaux, six buts : voilà son solide bilan. Il a notamment marqué contre le FC Liverpool et le FC Getafe.

Lors du premier match officiel de la saison, Brunner a enchaîné dans la continuité de ces performances. Le quotidien français L'Equipe l'a célébré après son but contre Gornik comme « l'homme du moment ». Dimanche, Monaco se déplace sur la pelouse de l'AC Le Havre pour lancer la nouvelle saison de Ligue 1, avant le match retour contre Gornik jeudi.

Il s'agit d'ailleurs du club de Lukas Podolski. Depuis 2025, l'ancien international allemand, aujourd'hui âgé de 41 ans, est propriétaire de ce club traditionnel. Jusqu'à la fin de la saison passée, il y jouait encore également, et il a remporté la Coupe de Pologne pour ses adieux.