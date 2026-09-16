Deuil pour Ronald Koeman, son épouse Bartina est décédée : « Adieu, femme splendide »





Deuil tragique pour Ronald Koeman : son épouse Bartina est décédée. Elle avait 65 ans et un cancer du sein lui avait été diagnostiqué depuis longtemps. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas l'a annoncé dans la matinée avec un bref message sur les réseaux sociaux : « Avec une immense tristesse, mais aussi avec une grande fierté et beaucoup d'amour, nous disons adieu à cette femme magnifique, notre chère maman et grand-mère Bartina Koeman-Boddeveld. »









Comme Koeman l'avait expliqué il y a un an, Bartina était soignée depuis 2010, la maladie étant ensuite réapparue une première fois en 2023, puis de nouveau en 2025. Pendant la Coupe du monde, le sélectionneur des Pays-Bas avait évoqué les conséquences des traitements pour son épouse et avait espéré atteindre la finale, avec aussi l'espoir qu'elle puisse le rejoindre aux États-Unis pour le dernier match.





Après l'élimination en seizièmes de finale face au Maroc, Koeman avait expliqué que la décision de démissionner de son poste de sélectionneur était aussi liée à l'état de santé de son épouse : « Ces dernières années m'ont une nouvelle fois fait comprendre qu'il y a des choses plus importantes que le football. Le football a été ma vie, mais la santé n'a pas de prix. Quand une personne que vous aimez mène un dur combat, votre perspective change. »





Dans la matinée, les condoléances de la sélection néerlandaise elle-même et du FC Barcelone, les deux dernières équipes entraînées par le technicien, sont également arrivées. « Au FC Barcelone, nous voulons transmettre nos plus sincères condoléances ainsi que toute l'affection du barcelonisme à Ronald Koeman et à sa famille pour la perte de son épouse, Bartina Koeman. Qu'elle repose en paix », a écrit le club catalan. « C'est avec douleur que nous avons pris acte du décès de Bartina Koeman, l'épouse de notre ancien sélectionneur Ronald Koeman. Nous souhaitons à Ronald, à leurs (petits-enfants) enfants, à la famille et aux autres proches beaucoup de force et de courage dans ce grand deuil », selon les mots publiés sur X par la sélection néerlandaise.



