Rami Abbas, l'agent du capitaine de l'équipe nationale égyptienne Mohamed Salah, a publié un message ironique après l'élimination des Pharaons en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, suite à leur défaite 3-2 contre l'Argentine, dans un match marqué par plusieurs décisions arbitrales controversées.

Sur son compte officiel X, il a publié : « Je propose d’observer une minute de silence en mémoire des Arabes qui n’ont pas soutenu l’Égypte lors du dernier match. »



Ce message a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, nombre d’internautes y voyant une pique directe adressée aux supporters arabes qui avaient affiché leur soutien à l’Albiceleste au détriment des « Pharaons », alors que la sélection égyptienne avait été saluée pour sa performance malgré son élimination.

Les Pharaons ont ainsi quitté la Coupe du monde 2026 après une défaite 3-2 face à l’Argentine, au terme d’un match haletant ponctué de décisions arbitrales controversées.

L’ancien arbitre anglais et expert en arbitrage Graham Scott a ainsi jugé, dans une analyse publiée par The Athletic, que le but de Mostafa Zizo, annulé après intervention de la VAR, était une « décision erronée », estimant que le contact entre Marwan Atia et Lisandro Martínez, en début d’action, relevait d’un choc ordinaire et ne constituait pas une faute justifiant l’annulation de la réalisation.

Il a ajouté que l’action s’était déroulée à environ 100 yards du but et que l’Argentine avait eu le temps de se réorganiser défensivement avant la conclusion, concluant que le sentiment d’injustice ressenti par les Pharaons était fondé.

Plusieurs anciennes stars du football, dont Gary Neville, Roy Keane et Alan Shearer, ont également critiqué la cohérence des décisions arbitrales et de la vidéo, tandis que l’ex-international argentin Claudio López a admis que Mohamed Salah méritait un penalty avant le troisième but de l’Albiceleste.

De son côté, la chaîne espagnole « Archivo Far » a jugé que les aspects positifs de l’arbitrage l’emportaient sur les négatifs et qu’aucune erreur majeure n’avait influencé le cours du match.

Après l’élimination de l’Égypte, le Maroc, dernier représentant arabe, se prépare à un match de revanche en quarts de finale contre la France.

Les Bleus avaient déjà stoppé net le parcours des Lions de l’Atlas en demi-finale de la Coupe du monde 2022, et les hommes de Walid Regragui visent ce soir une revanche qui les propulserait en demi-finale de cette édition.

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