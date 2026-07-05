Deschamps s'inquiète… La participation de la star française face au Maroc reste incertaine

La participation du milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni au quart de finale de la Coupe du monde contre le Maroc, jeudi prochain, reste incertaine après son absence à la séance d’entraînement collective de ce dimanche, un jour après la victoire 1-0 des Bleus face au Paraguay en huitièmes de finale.

Seuls 18 joueurs ont pris part à la séance au campus de l’université de Bentley, dans la banlieue de Boston. Outre Tchouaméni, sept autres éléments ont été écartés du groupe : Mike Maignan, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, qui ont suivi une séance de kinésithérapie ou effectué des exercices en salle.

Chouaméni, déjà forfait samedi dernier contre le Paraguay en raison d’une blessure à la cuisse, reste donc incertain pour la rencontre décisive face au Maroc, une situation qui suscite l’inquiétude de Didier Deschamps à la veille de ce rendez-vous majeur.

En revanche, l’attaquant de l’Inter Milan Marcus Thuram, remis de sa blessure au mollet, a fait son retour au sein du groupe, bien qu’il n’ait pas encore pris part à l’intégralité de la séance collective.

Il a entamé la séance par quelques tours de terrain aux côtés de Lucas Digne, Mano Koné et Bradley Barcola, avant d’enchaîner des exercices physiques spécifiques avec le préparateur Cyril Moine, signe d’une progression encourageante.