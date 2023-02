Deschamps, Guardiola ou Ancelotti ? Regragui a fait son choix !

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a livré son opinion sur les meilleurs entraîneurs du football mondial.

La soirée du 27 février prochain sera marquée par la cérémonie du trophée The Best, organisée par la FIFA. Un gala qui récompensera les acteurs du football ayant le plus brillé durant l'année 2022. Si tous les regards seront braqués sur la catégorie des joueurs, plusieurs entraîneurs se disputeront également le graal. Walid Regragui en fait partie.





Les propos forts de Regragui sur les autres entraîneurs





Le sélectionneur du Maroc sera en course pour décrocher la palme. Il est nommé aux côtés de Lionel Scaloni, qui a mené l'Argentine au sacre mondial, Didier Deschamps, finaliste avec les Bleus, Carlo Ancelotti, sacré en Ligue des Champions à la tête du Real Madrid, et l'inévitable Pep Guardiola, référence sur le banc de Manchester City.





« C’est un honneur et une fierté d’avoir son nom associé à de tels noms du gotha mondial : Pep Guardriola, Didier Deschamps, Lionel Scaloni – avec qui j’ai eu l’honneur de jouer à Santander – ou le maître Ancelotti. Je me rends compte que c’est une reconnaissance de la part du monde du football que de récompenser un entraîneur africain », a expliqué Regragui dans des propos accordés à la FIFA.





« Que le meilleur gagne, a continué le sélectionneur du Maroc. Ce sont là des entraîneurs de très haut niveau, qui jouent dans des compétitions très relevées. Leo [Scaloni] a gagné une Coupe du Monde, c’est un exploit. Et même si tout le monde pense que c’est facile parce qu’il a Leo Messi, son travail est extraordinaire. »

S'il considère Pep Guardiola comme une source d'inspiration, Walid Regragui a tout de même une préférence. « Ancelotti, pour moi, est le meilleur depuis des années. Pep, le jeu qu’il fournit est extraordinaire sur le plan de l’animation offensive. C’est le meilleur au niveau tactique. Il y a Didier Deschamps aussi, qui est tout le temps au haut niveau et qui performe. Chacun a ses qualités, ses défauts... ». Une belle marque de respect que les principaux intéressés devraient apprécier.