Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a affirmé que ses joueurs abordaient la Coupe du monde 2026 avec un objectif clair : remporter le titre et ajouter une troisième étoile au maillot des « Bleus », après leur large victoire 3-0 contre la Suède en seizièmes de finale et leur qualification pour les huitièmes de finale.

Les Bleus défieront le Paraguay en huitièmes de finale dimanche matin.

Au micro de M6 après la rencontre, le sélectionneur a souligné que les Bleus avaient passé avec brio leur premier test à élimination directe, tout en appelant à maintenir une concentration de tous les instants pour les échéances suivantes.

Il a ajouté : « Nous avons remporté une victoire confortable, même si nous aurions pu être plus efficaces en première mi-temps. Nous devons savourer cette victoire, mais nous savons aussi qu’un nouveau match nous attend dans quatre jours. »

Il a poursuivi : « Nous sommes ici pour accomplir notre mission, et les joueurs en sont pleinement conscients. Nous venons de franchir une étape, mais d’autres nous attendent. Nous possédons un formidable esprit d’équipe et une grande fierté, et nous devons conserver cette concentration et cette détermination. Nous avons la qualité et le talent, mais nous devons confirmer lors du prochain match. »

Mise en garde face au Paraguay

Qualifié pour les huitièmes de finale, le sélectionneur refuse toutefois de sous-estimer le Paraguay, auteur d’une performance notable en éliminant l’Allemagne, et rappelle que cette équipe sud-américaine mérite le plus grand respect.

Il a déclaré : « Nous laisserons aux joueurs deux jours pour savourer cette qualification, puis nous commencerons à préparer le prochain match. J’ai observé le Paraguay : ce qu’il a réalisé n’est pas le fruit du hasard. »

Il a ajouté : « C’est une équipe sud-américaine typique, solide dans les duels et très tenace, qui possède en outre des joueurs de grande qualité. Aucune formation n’atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde par hasard ; nous allons donc les analyser avec soin et nous préparer au mieux pour cette rencontre. »

Souvenirs de la Coupe du monde 1998

Ce nouveau face-à-face évoque inévitablement le célèbre huitième de finale de 1998, lors duquel les Bleus avaient éliminé le Paraguay grâce au but en or de Laurent Blanc en prolongation, face à une formation emmenée par le légendaire gardien José Luis Chilavert.

Didier Deschamps, alors capitaine des Bleus, avait mené les siens jusqu’au sacre mondial à domicile.