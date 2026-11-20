Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le FC Barcelone a identifié Alessandro Bastoni comme une option pour renforcer sa défense cet hiver, selon Sky Sports et Matteo Moretto.

L’été dernier, le défenseur italien était déjà à un stade avancé des négociations avec le club. Mais Hansi Flick avait finalement émis un avis défavorable.

La situation a changé à Barcelone. Le club ne dispose d’aucun défenseur central gaucher et cherche un partenaire adapté pour Pau Cubarsi.

Avant la trêve internationale, Flick avait même aligné Frenkie de Jong en défense pour pallier ce manque.

Publicité Publicité

Les médias avaient également évoqué Youri Baas et Ruud Nijstad comme de possibles recrues du FC Barcelone. Tous deux sont des défenseurs centraux gauchers.

Related Topics

Prochains matchs BAR LaLiga 08:00 VIL Regarder

Mais le Barça s’intéresse donc toujours à Bastoni. L’Italien est sous contrat jusqu’à la mi-2028 à Milan et sa valeur est estimée à 65 millions d’euros.

Le directeur sportif Deco est pleinement convaincu par le défenseur de l’Inter, âgé de 27 ans. La semaine prochaine, il tentera de convaincre Hansi Flick. L’entraîneur allemand conserve des réserves.

Publicité

Bastoni a rejoint l’Inter en provenance de l’Atalanta à 18 ans, pour 40 millions d’euros. Le club milanais l’a aussitôt prêté à Parme, mais depuis son retour, il est toujours titulaire.

L’international italien, qui compte 46 sélections, a disputé 311 matches avec l’Inter. Il y a inscrit onze buts et délivré trente passes décisives.