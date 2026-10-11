Le Marocain Hossam Amouta, entraîneur d'Al Ahly, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Zamalek, dimanche soir, dans le choc de la sixième journée du Championnat d'Égypte.

Al Ahly compte 13 points et occupe la troisième place, à la différence de buts derrière son rival Zamalek, deuxième.

Amouta a aligné le latéral gauche Tawfik Mohamed, pour la première fois dans le onze de départ en Championnat d'Égypte.

Tawfik Mohamed avait déjà été titulaire avec Al Ahly lors du match face à Petrol Assiout en Coupe de la Capitale d'Égypte, rencontre qui s'était soldée par une victoire 5-0 du géant rouge.

La composition d'Al Ahly est la suivante :

Gardien : Mostafa Chobier

Défense : Mohamed Hany, Ashraf Dari, Yasser Marei, Tawfik Mohamed

Milieu : Akram Tawfik, Marwan Attia, Emam Ashour

Attaque : Ahmed Sayed Zizo, Achraf Bencharki, Soufiane Bendjedida

Quant à la composition de Zamalek, elle n'est pas dénuée de surprises non plus : l'entraîneur Moatamed Gamal a préféré laisser tous ses attaquants de pointe, Nasser Mansi, Oday Dabbagh et Hossam Ashraf, sur le banc des remplaçants, et a aligné Ahmed Sherif au poste d'avant-centre.

La composition de Zamalek est la suivante :

Gardien : Mahdi Soliman

Défense : Mahmoud Bentayg - Mahmoud Alaa El Wensh - Mohamed Ismail - Omar Gaber

Milieu : Mohamed Shehata - Ahmed Rabie - Ahmed Fatouh - Abdallah El Said

Attaque : Chiquinho Banza - Ahmed Sherif