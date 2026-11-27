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Des dirigeants de plusieurs clubs de Premier League réclament que les propriétaires de Manchester City soient contraints de vendre le club après le verdict de culpabilité pour infractions aux règles financières. L’Autorité indépendante de régulation du football ayant confirmé qu’elle dispose du pouvoir d’agir, les dirigeants de clubs rivaux accentuent la pression en faveur d’une sanction sans précédent.

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Les rivaux de City réclament la sanction ultime

Selon BBC Sport, des responsables de trois clubs de Premier League ont déclaré que les propriétaires de City devraient être dépossédés du club. Cette demande fait suite à la décision rendue en septembre par une commission indépendante, qui a reconnu City coupable d’infractions aux règles financières entre 2009 et 2018 ainsi que d’un manque de coopération avec l’enquête.

La commission a établi que le club avait gonflé ses revenus et dissimulé 900 millions de livres sterling de pertes au moyen d’accords commerciaux fictifs. La commission n’a pas encore prononcé de sanction définitive. Celle-ci pourrait aller d’une amende et d’un retrait de points au retrait de titres ou à une exclusion, mais plusieurs dirigeants de clubs de l’élite estiment que ces mesures ne vont pas assez loin.

S’exprimant sous couvert d’anonymat, un haut responsable a fait valoir que toute sanction serait sans effet si Abu Dhabi United Group n’était pas contraint de céder le contrôle du club. Il a averti que, dans le cas contraire, les clubs pourraient se demander pourquoi ils financent l’autorité de régulation au moyen d’une contribution. Une autre source a insisté sur le fait que la crédibilité de la ligue avait été entamée et que les rivaux de City ne pourraient pas tourner la page si la direction actuelle restait en place.

Le régulateur affirme avoir la volonté d’agir

Cette colère croissante exerce une immense pression sur David Kogan, président de l’Autorité indépendante de régulation du football (IFR) , créée il y a un peu plus d’un an. En vertu de l’article 34 de la loi sur la gouvernance du football, l’IFR peut enquêter sur l’honnêteté, l’intégrité et la solidité financière d’un propriétaire et, en dernier ressort, ordonner son retrait.

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Devant une commission parlementaire plus tôt cette semaine, Kogan a clairement indiqué que l’autorité de régulation n’hésiterait pas à agir une fois l’appel de City terminé.

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« Oubliez le nom du club, oubliez sa taille, oubliez l’ampleur de l’affaire, a déclaré Kogan. Nous ne pouvons pas simplement ignorer les obligations que la loi nous impose à l’égard d’un club sous prétexte qu’il a une certaine taille. »

« D’une certaine manière, les preuves ont déjà été examinées puisque ces affaires ont abouti à un verdict de culpabilité. Nous aurons donc tout à fait la volonté d’agir, a-t-il ajouté. Si les conditions pour intervenir sont réunies et que nous n’agissons pas, à quoi sert une autorité de régulation du football ? »

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Pressions politiques et moyens financiers pour la bataille judiciaire

Toute mesure visant à contraindre le groupe d’investissement de Sheikh Mansour à vendre aurait des implications politiques et financières plus larges. En septembre, le Premier ministre Andy Burnham s’est attiré des critiques après avoir déclaré qu’il serait « vraiment inquiet » si le scandale conduisait à une vente, saluant les propriétaires de City comme « un partenaire majeur dans la construction du Manchester moderne ». Kogan a toutefois toujours maintenu que l’IFR ne céderait pas aux pressions politiques.

Les préparatifs en vue d’une éventuelle bataille judiciaire sont déjà en cours. Richard Monks, directeur général de l’IFR, a révélé qu’une réserve de 2 millions de livres sterling destinée aux frais de justice était constituée grâce aux contributions des clubs. Elle s’inscrit dans le coût annuel de 20,3 millions de livres sterling pour les cinq premières divisions anglaises. Un prêt du gouvernement a été convenu si les frais de justice dépassent ce montant.

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« Nous nous attendons à gagner ce procès, à obtenir le remboursement des frais et à rembourser le gouvernement, a déclaré Monks aux parlementaires. Si nous perdions cette procédure judiciaire de grande ampleur, la somme serait finalement ajoutée aux contributions des clubs et nous rembourserions le gouvernement de cette façon. »

Par ailleurs, les clubs de Premier League ont voté la semaine dernière pour prendre en charge les frais de justice des cinq membres du conseil d’administration de la ligue, après qu’Etihad et Etisalat, sponsors de City basés aux Émirats arabes unis, ont indiqué envisager de poursuivre la compétition en justice.

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L’issue de l’appel sera déterminante

La Premier League a demandé aux clubs de ne pas faire de commentaires publics pendant le déroulement de la procédure judiciaire. City continue de nier fermement toute faute et a officiellement fait appel des conclusions de la commission , soutenant que la décision contient des erreurs manifestes et substantielles de droit, de principe et de fait.