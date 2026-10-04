Des regrets éternels ? Pourquoi le meilleur gardien de Serie A ne joue jamais en sélection nationale

Peu de joueurs de Serie A ont été aussi constants que Mile Svilar ces dernières années. Le gardien de l’AS Rome a été désigné meilleur portier de Serie A lors des deux dernières saisons et fait partie, avec notamment Donyell Malen, des éléments les plus fiables de l’actuel leader du championnat d’Italie. Pourtant, Svilar ne joue jamais en sélection. Comment cela se fait-il ?

Svilar est né à Anvers il y a 27 ans, de son père serbe, également légende de l’Antwerp, Ratko Svilar, et de sa mère bosno-serbe. Mile Svilar a grandi en Belgique, où ses qualités de gardien ont rapidement sauté aux yeux.

Svilar est passé par les centres de formation du Beerschot et d’Anderlecht, et a également poursuivi sa progression au fil des années dans pratiquement toutes les équipes de jeunes belges. Lorsqu’il a dû faire un choix définitif, il a toutefois d’abord opté pour la Serbie.

En septembre 2021, Svilar, alors âgé de 22 ans, a débuté avec la Serbie lors d’un match amical contre le Qatar. Après cette rencontre, le gardien de Benfica de l’époque a regretté son choix, refusé une sélection suivante de la Serbie et voulu finalement revenir vers son pays de naissance, la Belgique.

Les médias serbes partaient du principe que sa décision était liée à la forte concurrence dans cette sélection, composée de Vanja Milinkovic-Savic (alors au Torino, aujourd’hui à Naples), Predrag Rajkovic (alors au RCD Majorque, aujourd’hui à l’Ittihad Club) et Djordje Petrovic (alors à Chelsea, aujourd’hui à l’AFC Bournemouth).

Un retour en Belgique semble impossible. Les joueurs peuvent changer de nationalité sportive s’ils remplissent certaines conditions. Ils peuvent ainsi avoir disputé au maximum trois sélections officielles, ne jamais avoir participé à une phase finale et avoir joué ces sélections avant leurs 21 ans.

Svilar a débuté avec la Serbie cinq jours après son 22e anniversaire. En Serbie, il n’est plus considéré comme une option depuis sa décision en 2021, tandis que la Belgique ne peut pas le convoquer. Les avocats de Svilar travaillent depuis des années sur une solution, mais sans résultat jusqu’à présent.



