Le Brésilien Vinicius Junior, star du Real Madrid, a échoué à tenir sa promesse pour la deuxième année consécutive, après être tombé à la 17e place au classement du Ballon d'Or 2026, avant le coup d'envoi de la cérémonie organisée ce lundi soir dans la capitale britannique, Londres.

Il y a deux ans, Vinicius était un candidat de premier plan pour remporter le Ballon d'Or, après avoir livré une saison remarquable avec le Real Madrid et conduit la Maison Blanche au sacre en Ligue des champions.

Nombreux étaient ceux qui prédisaient le couronnement du Brésilien avec ce prestigieux trophée, mais il l'a perdu face à l'Espagnol Rodri, ancienne star de Manchester City et actuelle du Barça, ce qui avait poussé le joueur brésilien à réagir sur son compte sur la plateforme « X » en déclarant : « Je le ferai 10 fois s'il le faut, ils ne sont pas prêts. »

Depuis ce moment-là, le déclin de Vinicius dans la course au Ballon d'Or a commencé, après avoir occupé la 16e place lors de l'édition 2025, avant de reculer d'une place supplémentaire cette année pour atteindre le 17e rang, signe de son éloignement de l'image qu'il affichait il y a deux ans, lorsqu'il était l'une des plus grandes stars du monde.

Après l'annonce de sa 17e place au classement du Ballon d'Or 2026, Vinicius Junior est devenu la cible de moqueries sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ayant ressorti ses déclarations d'il y a deux ans, lorsqu'il affirmait sa détermination à remporter le trophée 10 fois s'il le fallait, estimant que son recul au classement reflète son éloignement du niveau qui avait fait de lui un candidat de premier plan au sacre en 2024.

Le déclin de Vinicius ne se limite pas aux distinctions individuelles, puisque la star brésilienne traverse une période difficile avec le Real Madrid, après un début modeste lors de la saison en cours, au milieu de critiques sur son niveau et du recul de son influence offensive, ce qui a ouvert la porte à des interrogations sur sa capacité à retrouver sa place de titulaire dans l'effectif de la Maison Blanche.

La place de Vinicius est désormais menacée plus que jamais, notamment après l'éclosion de l'Ivoirien Yan Diomande au cours de la dernière période et son exploitation des opportunités qui lui ont été offertes pour afficher des prestations remarquables, ce qui place le Brésilien devant un véritable défi pour retrouver son niveau.



