Ce soir, les regards des passionnés de football du monde entier seront braqués sur la pelouse, mais aussi sur ce qui se passera en dehors. En raison de la rivalité historique entre l’Angleterre et l’Argentine, les autorités d’Atlanta ont décidé de renforcer le dispositif de sécurité avant la demi-finale très attendue de la Coupe du monde. Les autorités d’Atlanta déploient un dispositif de sécurité renforcé pour garantir le bon déroulement de cette demi-finale.

Les autorités américaines ont annoncé un dispositif de sécurité renforcé pour la demi-finale de la Coupe du monde, qui opposera l’Angleterre à l’Argentine mercredi soir, selon la BBC.

L’une des affiches les plus électriques de l’histoire du football international se rejoue à Atlanta, où l’Angleterre espère détrôner le tenant du titre et atteindre la finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis son sacre de 1966. La police d’Atlanta est bien consciente de la nature particulière de cette rencontre, compte tenu du contexte historique et politique qui lie les deux équipes.

En 1982, la guerre des Malouines a opposé la Grande-Bretagne à l’Argentine durant 74 jours, causant la mort de 649 soldats argentins, de 255 militaires britanniques et de trois civils. Ces îles, que la Grande-Bretagne appelle les « îles Falkland » et que l’Argentine nomme « Las Malvinas », demeurent au cœur d’un contentieux de souveraineté toujours ouvert.

La police d’Atlanta a annoncé dans un communiqué officiel : « Alors que la ville s’apprête à accueillir une demi-finale de la Coupe du monde de football et à recevoir un nombre croissant d’habitants et de visiteurs, la direction de la police d’Atlanta a renforcé les mesures de sûreté et de sécurité publique dans toute la ville. »

Le communiqué ajoute : « Des renforts et des moyens supplémentaires ont déjà été déployés et continueront d’être répartis de manière stratégique à l’intérieur et aux abords des sites accueillant les événements, ainsi que dans les zones de loisirs et les lieux très fréquentés, afin d’offrir à tous une expérience sûre et agréable. »

Il conclut : « Ces mesures préventives visent à protéger le public, à dissuader toute activité criminelle et à garantir que les habitants comme les visiteurs puissent profiter de cet événement historique en toute sécurité. »

Les joueurs de l’équipe nationale argentine avaient déjà fait parler d’eux après leur victoire palpitante 3-2 contre l’Égypte en huitièmes de finale, lorsqu’ils avaient entonné un chant comportant des références aux îles Malouines, aux côtés des légendes du football argentin Diego Maradona et Lionel Messi.

L’histoire des confrontations entre les deux nations est riche en moments emblématiques, à commencer par le quart de finale de la Coupe du monde 1986, lorsque Diego Maradona avait mené l’Argentine à la victoire contre l’Angleterre en inscrivant deux buts retentissants, dont la fameuse « main de Dieu », l’un des plus controversés de l’histoire du football.

De son côté, le capitaine argentin Lionel Messi s’apprête à disputer son premier match en Coupe du monde face aux « Trois Lions ». À l’approche de la première confrontation entre les deux équipes en Coupe du monde depuis 24 ans, l’« Association des anciens combattants de la guerre du 2 avril » en Argentine a appelé les supporters à distinguer la passion sportive des différends politiques.

Dans un communiqué, l’association a rappelé : « La souveraineté se défend sur la scène internationale par la diplomatie, la vérité historique et une revendication pacifique, non négociable et inscrite dans notre Constitution nationale… Nous estimons qu’il est nécessaire de tracer une ligne de démarcation claire et ferme entre la passion sportive et la cause nationale… Le ballon roule, la fierté de nos couleurs grandit, mais la mémoire reste intacte. »

De son côté, le gardien anglais Jordan Pickford a affirmé en début de semaine qu’il s’agissait « juste d’un match de football », convaincu que « le jeu parlerait de lui-même » sur la pelouse.

Parallèlement, la police américaine a salué le comportement exemplaire des supporters anglais présents aux États-Unis, tout en appelant leurs homologues restés au Royaume-Uni à suivre cet exemple, après plus de 500 incidents liés au football durant le week-end.

Ces troubles ont accompagné la victoire de l’Angleterre 2-1 a.p. face à la Norvège en quarts de finale, entraînant l’interpellation de plus de 100 personnes pour des actes de vandalisme et des infractions liées à la rencontre.