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Les différends dépassent parfois le cadre de la rivalité sur le terrain et soulèvent des questions sur les relations entre entraîneurs. C'est ce qu'a révélé Hansi Flick en évoquant l'absence de communication avec Carlo Ancelotti, alors que le technicien italien n'hésite pas à échanger messages et idées avec José Mourinho. De quoi s'interroger sur un double discours dans les rapports entre entraîneurs de clubs et sélectionneurs.

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Le journal espagnol Sport révèle que Flick a exprimé son mécontentement face à l'absence de communication avec Ancelotti, sélectionneur du Brésil. Il a abordé le sujet après la victoire de Barcelone 4-1 face au Bayer Sabah à Bakou, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions. Au micro de TNT Sports Brasil, il a assuré n'avoir aucun contact avec le technicien italien, alors que les joueurs auraient besoin d'une meilleure coordination entre les staffs des clubs et ceux des sélections.

L'entraîneur allemand a expliqué que la communication entre entraîneurs de clubs et sélectionneurs est indispensable pour préserver la condition des joueurs et échanger des informations sur leur état physique et technique. Il s'est appuyé sur sa propre expérience à la tête de la sélection allemande entre 2021 et 2023, période durant laquelle il veillait à rester en contact avec les entraîneurs des clubs. Selon lui, cette démarche fait aujourd'hui défaut, et de meilleures relations entre les staffs auraient un effet positif sur les joueurs, surtout avec l'enchaînement des matchs et la multiplication des engagements.

À l'inverse, les déclarations d'Ancelotti lors de sa visite au centre d'entraînement du Real Madrid à Valdebebas, le 3 septembre dernier, ont remis en lumière ses liens étroits avec le club espagnol. Il avait affirmé s'y être rendu en tant que sélectionneur du Brésil, mais aussi pour raviver ses souvenirs avec un club où il a passé de longues années et prendre des nouvelles des joueurs brésiliens qui se remettaient de blessures. Il avait également révélé rester en contact avec Mourinho et échanger avec lui des messages et des idées, se disant heureux de la présence du technicien portugais au Real Madrid et lui souhaitant de réussir.

Cette comparaison a suscité un certain malaise à Barcelone, d'autant que Flick estime que la communication entre entraîneurs ne doit pas se limiter aux relations personnelles ou aux appartenances passées, mais concerner toutes les parties dans l'intérêt des joueurs. Ancelotti, lui, a parlé du Real Madrid comme de sa famille et de sa maison, assurant qu'après son départ il est passé du statut d'entraîneur à celui de supporter qui suit assidûment les matchs de l'équipe. Une attitude que le journal espagnol juge en contradiction avec l'absence de communication dont se plaint l'entraîneur du Barça.

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Les tensions entre les deux hommes trouvent leur origine dans la rivalité acharnée de la saison dernière, lorsque Flick a nettement dominé Ancelotti lors de leurs confrontations directes. Barcelone a remporté les quatre Clasicos qui les ont opposés, avec des victoires éclatantes : 4-0 au Santiago-Bernabéu, puis 4-3 au match retour en Liga, sans oublier les succès en finale de la Supercoupe d'Espagne (5-2) et en finale de la Coupe du Roi (3-2 après prolongation).

Barcelone a ainsi conclu ces duels sur quatre victoires consécutives face au Real Madrid, avec 16 buts marqués et 7 encaissés. Un bilan qui a conforté la supériorité tactique de Flick lors de sa première saison et ajouté de la tension à la relation entre les deux entraîneurs. Les propos de l'Allemand sur l'absence de communication avec Ancelotti ouvrent désormais une nouvelle polémique, qui dépasse les résultats des Clasicos pour toucher à la nature des relations professionnelles entre les grands entraîneurs du football européen.