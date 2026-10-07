Des figures de premier plan expriment leurs inquiétudes concernant la participation de Manchester City : l’UEFA semble impuissante

Des figures majeures du monde du football s’inquiètent de voir Manchester City pouvoir participer à la Ligue des champions la saison prochaine, écrit la BBC. Les personnes anonymes concernées estiment qu’il ne serait pas approprié que le club, qui risque une sanction massive, puisse gagner des millions grâce à ce tournoi ou à une autre compétition européenne.

Fin septembre, la nouvelle est tombée que la Premier League a jugé City coupable d’avoir enfreint pas moins de 114 des 115 chefs d’accusation. Entre 2009 et 2018, City a dissimulé l’équivalent d’environ un milliard d’euros de revenus via de faux contrats avec des partenaires commerciaux.

City a fait appel et continue de clamer son innocence, même si les médias britanniques s’attendent quoi qu’il arrive à une lourde sanction imminente. La nature exacte de cette sanction reste toutefois floue. En raison de l’ampleur énorme des infractions, il n’existe pratiquement aucun précédent comparable.

Everton a écopé en 2023 d’un retrait de dix points, après avoir, selon les règles de la Premier League, dépensé environ vingt millions d’euros de plus que ce qui était autorisé. Le club de Liverpool a fait appel et a finalement vu sa sanction presque divisée par deux, à savoir six points de retrait.

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La BBC a récemment interrogé plusieurs personnalités influentes et écrit : « Le sentiment dominant est que si City ne gagne pas son appel et se voit par conséquent infliger une lourde sanction, il ne serait pas acceptable qu’il puisse rivaliser avec les meilleurs clubs européens et profiter des avantages financiers qui en découlent. »

Une source indique que la licence de City fait l’objet de discussions à l’UEFA, mais que peu de choses peuvent être faites, car les autorisations sont basées sur des informations actuelles. Les sanctions fondées sur des infractions passées ne sont pas prises en compte.

Si un club remplit les critères minimaux d’admission, une licence UEFA ne peut pas être refusée. Des condamnations pour match truqué au cours des dix dernières années ou un conflit lié à la multipropriété de clubs peuvent constituer des motifs pour l’UEFA de retirer une licence, mais cela ne s’applique pas à City.

L’UEFA a toutefois la possibilité d’ouvrir une procédure afin de déterminer si City remplit malgré tout les exigences minimales sur la base de la sanction à venir en Angleterre. Les différents scénarios seront bientôt examinés par la direction de l’UEFA et le CFCB, la commission financière indépendante de l’UEFA chargée de vérifier si les clubs respectent les règles du fair-play financier.

Malgré cela, une telle enquête ne semble pas non plus pouvoir empêcher City de participer à une compétition européenne. En 2020, l’UEFA avait déjà infligé à City une suspension de deux ans pour de « graves infractions » aux règles du fair-play financier entre 2012 et 2016. Le TAS a toutefois levé cette suspension, car les infractions étaient prescrites selon les règles de l’UEFA.

« Les licences sont accordées sur la base des performances financières actuelles, donc les motifs pour en refuser une ne sont pas clairs », explique une source à la BBC. Si l’appel de City est rejeté, le club pourrait se retrouver confronté à un retrait de points, des interdictions de recrutement et même une relégation.

L’ensemble de la procédure contre City dure déjà depuis des années, si bien qu’il est tout à fait possible que la sanction ne soit connue qu’après la fin de la saison actuelle. L’audience au cours de laquelle sera déterminé le niveau de la sanction infligée à City doit encore être programmée. Ainsi, il pourrait arriver que City joue la saison prochaine à la fois en Championship et en Ligue des champions, s’il s’y qualifie cette saison.

Même si City reçoit dès cette saison une sanction, avec ou sans retrait de points, et ne peut donc pas se qualifier pour une compétition européenne via le classement, le club pourrait tout de même décrocher un ticket européen en remportant la Carabao Cup (Ligue Conférence) ou la FA Cup (Ligue Europa). Et cette possibilité aussi est jugée injuste par les personnalités influentes interrogées.



