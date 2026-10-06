De nombreuses escarmouches ont émaillé les dernières minutes de la finale de la Coupe du Golfe arabique « Khaliji 27 », entre les sélections d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

La sélection saoudienne s'est imposée face à son homologue émiratie sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui les a opposées ce mardi, au stade Al-Inmaa de Djeddah, en finale du tournoi du Golfe.

Dans les dernières minutes de la rencontre, les joueurs des sélections saoudienne et émiratie se sont livrés à de nombreuses escarmouches, alors que l'Arabie saoudite menait sur un doublé sans encaisser de but et était proche de remporter le titre du tournoi.

Toutefois, l'altercation la plus importante est survenue juste avant la fin, lorsque Moteb Al-Harbi et Hammam Al-Hammami, joueurs de la sélection saoudienne, se sont dirigés vers les supporters de la sélection des Émirats pour célébrer leur avance devant eux.

Ce geste a provoqué l'intervention de certains joueurs de la sélection des Émirats, qui se sont dirigés vers le duo saoudien et se sont accrochés avec eux pour les empêcher de célébrer devant les supporters émiratis.

Certains membres du staff technique de la sélection des Émirats sont intervenus dans cette crise, poussant l'arbitre marocain Jalal Jayed à décider d'en expulser l'un d'eux.

Il convient de rappeler qu'il s'agit du premier titre de la sélection saoudienne depuis 23 ans, lorsqu'elle avait été sacrée championne de la Coupe du Golfe arabique 2003, tandis que la sélection des Émirats a échoué à reconquérir le titre qui lui échappe depuis 2013.