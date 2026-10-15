Des doutes planent sur la participation de la star de Liverpool face à Brentford

Les doutes persistent quant à la participation du Hongrois Dominik Szoboszlai, la star de Liverpool, au match de son équipe contre Brentford, samedi prochain lors de la septième journée de Premier League, en raison d'une blessure.

Szoboszlai a débuté les cinq premiers matches de Liverpool en Premier League avant de manquer la rencontre de dimanche dernier, perdue 3-0 par son équipe face à Manchester City à Anfield, à cause d'un problème aux ischio-jambiers.

Le milieu de terrain hongrois a également manqué la large victoire de Liverpool en Ligue des champions en milieu de semaine contre le LASK (6-3).

Szoboszlai figure parmi les absents majeurs de l'équipe de l'entraîneur Andoni Iraola, aux côtés du duo offensif Cody Gakpo et Alexander Isak.

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Iraola a indiqué qu'il devrait « attendre et voir » si l'un des trois joueurs se remettrait à temps pour disputer la rencontre contre Brentford samedi.

Iraola a ajouté ce jeudi, selon les propos rapportés par le journal anglais « Metro » : « Il est trop tôt pour nous prononcer, il nous reste encore l'entraînement de demain. »

Et de poursuivre : « Il est évident qu'ils n'étaient pas prêts pour le match d'hier soir (contre le LASK). »

Il a complété : « Nous devons attendre de voir. Je pense qu'il est encore vraiment trop tôt, mais comme je l'ai dit précédemment, ils n'étaient pas disponibles pour les matches précédents ; cette fois, je laisse la porte ouverte, oui. »

Liverpool sera également privé à coup sûr de Ryan Gravenberch, suspendu après son expulsion face à City.







