Malgré la forte hausse de la valeur marchande d’Ayub Bouadi lors de la Coupe du monde 2026 et l’intérêt manifesté par plusieurs grands clubs européens, notamment Arsenal et Manchester City, Olivier Létang, président du LOSC Lille, a confirmé que le milieu de terrain international marocain pourrait rester au club pour une saison supplémentaire.

Selon le journal français L’Équipe, l’avenir du milieu de terrain suscite un vif intérêt chez les cadors du Vieux Continent, impressionnés par ses performances ; des rumeurs évoquant une valeur de 100 millions d’euros pourraient toutefois faire pencher la balance.

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Mais Létang a clarifié la position du club vis-à-vis du joueur, déclarant : « Je n’ai jamais parlé de chiffres. Mais il y a aujourd’hui très peu de clubs capables de recruter un joueur de la qualité d’Ayub, qui n’a encore que 18 ans. »

Interrogé sur l’environnement le plus propice à sa progression, le président lillois a confié à la presse : « Nous l’avons rencontré à son retour de la Coupe du monde ; il est sous contrat avec nous jusqu’en 2029. Je ne peux pas révéler ce qui s’est dit entre nous. Tout reste possible, mais mon opinion est qu’il doit rester une saison de plus avec nous. »

Il a ajouté : « Je suis convaincu qu’il y a de très grandes chances qu’il reste avec nous, et qu’il en sera très heureux… Jusqu’à présent, je n’ai mené aucune négociation, car j’ai refusé d’entamer la moindre discussion avec les clubs capables de payer le montant de son transfert, et ce que je dis à tout le monde, c’est qu’il n’y a aucune raison de se précipiter. »

Il a conclu : « Nous sommes très sereins, et Ayoub est lui aussi très serein et heureux ici, ce qui reflète le statut et la force du club à l’heure actuelle. Nous réévaluerons la situation en fonction de ce qui se passera au cours des prochaines semaines… Nous devons être prêts à toutes les éventualités, même si je pense, encore une fois, que les chances qu’il reste avec nous sont très grandes. Et s’il venait à partir, nous devrons être prêts et nous y préparer de manière appropriée. »