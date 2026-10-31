La douzième journée de la Saudi Pro League s'est transformée en l'une des journées les plus spectaculaires de l'histoire de la compétition, après avoir enregistré un bilan offensif exceptionnel, qui a reflété la puissance offensive affichée par les équipes et fait grimper le niveau de spectacle dans plusieurs confrontations conclues par des scores larges et des surprises marquantes.

Selon le réseau « Opta » de statistiques du football, la journée a vu l'inscription de 41 buts, devenant ainsi la journée la plus prolifique de l'histoire de la Saudi Pro League, dépassant le précédent record de 40 buts, établi lors de la cinquième journée de la saison 2025-2026.

Ce nouveau record est intervenu après que la journée a été le théâtre de larges victoires, dont la plus notable est le succès d'Al-Shabab face à Al-Ahli sur le score de 6-1, le carton plein d'Al-Qadisiyah contre Al-Riyadh (six buts à zéro), ainsi que la victoire d'Al-Nassr sur Al-Khaleej par 5-3, lors d'un match marqué par le brio de Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé.

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Le match entre Al-Khaleej et Al-Hazm, qui s'est terminé par la victoire du premier 4-2, et le succès d'Al-Feiha face à Al-Faisaly sur le score de 4-1 ont également contribué à faire grimper le bilan offensif de la journée, tandis qu'Al-Hilal a inscrit deux buts dans les filets d'Al-Fateh et que Neom l'a emporté sur Al-Diriyah 2-1.

De l'autre côté, les confrontations entre Abha et Al-Ittihad, ainsi qu'entre Al-Taawoun et Al-Ettifaq, se sont soldées par un match nul 1-1, venant compléter les résultats d'une journée exceptionnelle qui ne s'est pas limitée à l'abondance des buts, mais a aussi été marquée par des résultats lourds et d'importants changements dans la course aux premières places.

Avec cette performance, la douzième journée a laissé son empreinte dans les annales de la Roshn League, après avoir battu le précédent record d'un but, devenant celle qui affiche le plus haut bilan offensif sur une seule journée depuis le lancement de la Saudi Pro League.