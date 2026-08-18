Le tirage au sort de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite 2026-2027 a eu lieu ce mardi, réservant à Al Hilal une confrontation arabe palpitante.

Voici l'intégralité des matches d'Al Hilal lors de la phase de ligue, dans son nouveau format :

Première journée (Kingdom Arena) :

Al Ain (Émirats arabes unis)

Deuxième journée (à l'extérieur) :

Al Sadd (Qatar)

Troisième journée (Kingdom Arena) :

Shabab Al Ahli (Émirats arabes unis)

Quatrième journée (à l'extérieur) :

Neftchi (Ouzbékistan)

Cinquième journée (Kingdom Arena) :

Al Gharafa (Qatar)

Sixième journée (à l'extérieur) :

Al Wasl (Émirats arabes unis)

Septième journée (Kingdom Arena) :

Al Shamal (Qatar)

Huitième journée (à l'extérieur) :

Pakhtakor (Ouzbékistan)

Il convient de rappeler que la compétition adopte un nouveau format organisationnel reposant sur la répartition des clubs participants dans chaque zone géographique en quatre niveaux équilibrés.

Ce système vise à accroître l'intensité de la compétition et à garantir l'égalité des chances entre toutes les équipes, chaque club disputant deux rencontres contre deux équipes différentes de chacun des quatre niveaux.