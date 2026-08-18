Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
imago-sport-1081064025.jpgAbdullah Ahmed
Hussein Hamdy

Traduit par

Des affrontements arabes palpitants : le tirage au sort place Al-Hilal devant des tests difficiles en Ligue des champions d'Asie de l'élite

Al Hilal
Al-Ain
Al-Sadd
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Neftchi Fargona
Al-Gharafa
Al-Wasl
Al-Shamal II
Pakhtakor Tashkent
AFC Champions League Elite
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Qatar
Ouzbékistan

Défis continentaux

Le tirage au sort de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite 2026-2027 a eu lieu ce mardi, réservant à Al Hilal une confrontation arabe palpitante.

Voici l'intégralité des matches d'Al Hilal lors de la phase de ligue, dans son nouveau format :

Première journée (Kingdom Arena) :
Al Ain (Émirats arabes unis)

Deuxième journée (à l'extérieur) :

 Al Sadd (Qatar)

Troisième journée (Kingdom Arena) :

 Shabab Al Ahli (Émirats arabes unis)

Quatrième journée (à l'extérieur) :

 Neftchi (Ouzbékistan)

Cinquième journée (Kingdom Arena) :

 Al Gharafa (Qatar)

Sixième journée (à l'extérieur) :

 Al Wasl (Émirats arabes unis)

Septième journée (Kingdom Arena) :

 Al Shamal (Qatar)

Huitième journée  (à l'extérieur) :

 Pakhtakor (Ouzbékistan)

Il convient de rappeler que la compétition adopte un nouveau format organisationnel reposant sur la répartition des clubs participants dans chaque zone géographique en quatre niveaux équilibrés.

Ce système vise à accroître l'intensité de la compétition et à garantir l'égalité des chances entre toutes les équipes, chaque club disputant deux rencontres contre deux équipes différentes de chacun des quatre niveaux.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google