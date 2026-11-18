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Les deux matchs amicaux face à la Corée du Sud et à l'Ouzbékistan ont montré les signes de progrès que la sélection saoudienne cherche à concrétiser avant les prochaines échéances, mais ils ont aussi mis en lumière des détails techniques à corriger. Si l'Arabie saoudite en retire des acquis en matière de cohésion et d'élargissement de ses options, l'ancienne star de la sélection Sami Al-Jaber s'est attardé sur un problème apparu lors des deux rencontres, mettant en garde contre sa persistance lors des prochains matchs.

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Al-Jaber a déclaré lors de son analyse dans l'émission Nadina sur MBC : « Les deux matchs amicaux ont été vraiment excellents à mes yeux, indépendamment des résultats. La situation générale de la sélection s'inscrit dans la continuité de ce qu'elle était lors de la Coupe du Golfe, sauf que les adversaires et les concurrents ont changé. Le match contre la Corée a été vraiment excellent, avec moins d'erreurs, et notre seul reproche concerne peut-être la réception et la transmission du ballon, ainsi que quelques petites erreurs individuelles. »

Il a ajouté : « Aujourd'hui, les erreurs individuelles se sont répétées, que ce soit en défense ou même de la part du gardien, alors que peu de temps séparait les deux matchs. Malgré tout, je considère que la sélection saoudienne n'a pas du tout été mauvaise. Au contraire, elle a été bonne, voire très bonne, à certains moments du match, et la meilleure à d'autres. »

Il a poursuivi : « Quand on parle des tirs, c'est neuf contre huit, et pour les occasions dangereuses, trois contre deux. La sélection ouzbèke est elle aussi très organisée et a su jouer sur les capacités de la sélection saoudienne, mais les erreurs individuelles qui se sont répétées du match contre la Corée à celui contre l'Ouzbékistan doivent être corrigées. En match amical, elles sont acceptables, mais leur répétition sur plus d'un match pose question. »

Al-Jaber a expliqué la différence d'approche tactique entre les deux rencontres : « La manière dont Donis a joué contre la Corée du Sud est totalement différente de celle de ce match, qui ressemble presque à la rencontre face aux Émirats arabes unis, puisqu'il a misé sur le pressing haut. Aujourd'hui, la sélection n'a pas pu appliquer le pressing haut car l'Ouzbékistan était très fort pour ressortir proprement le ballon, ce qui n'a rien d'étonnant, car le football ouzbek est très développé. »

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Il a souligné que la sélection ouzbèke n'avait pas aligné tous ses éléments majeurs, ajoutant : « Aujourd'hui, des joueurs de très haut niveau n'ont pas joué avec elle, il y a un ou deux grands noms absents, que ce soit en défense ou à un autre poste. Mais quand on parle de la performance, de Donis et de la sélection saoudienne, il y a beaucoup de points positifs que l'équipe a tirés des deux matchs, le plus important étant la cohésion. »

Il a évoqué la rotation et le fait de donner sa chance au plus grand nombre de joueurs : « Il est difficile de jouer deux matchs avec la même composition, et aujourd'hui, la rotation opérée, y compris en seconde période, a vu l'entrée de plusieurs vedettes. Je pense que si le match s'était poursuivi à 11 contre 11, la sélection saoudienne aurait pu en montrer davantage. Et notez une séquence très importante : l'équipe s'est procuré deux occasions dans les dix dernières minutes environ. Je pense que l'entrée de Mohamed Kanno a été très positive, il a livré une excellente prestation et s'est créé deux occasions. »

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Il a continué : « Les deux matchs amicaux ont franchement été excellents, et c'est ce que nous voulons : disposer d'un plus grand nombre de joueurs et de noms que l'entraîneur peut faire jouer. Dans son travail tactique lors des deux matchs amicaux, Donis a toujours besoin de temps, c'est le point numéro un, et il a aussi besoin de compétitions très relevées, ce qu'offre le championnat saoudien. »

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Al-Jaber a conclu en insistant sur l'évolution de la mentalité du joueur saoudien : « Aujourd'hui, j'ai vu lors des deux matchs que nous avons des joueurs aux grandes qualités, et c'est très positif. Même la mentalité du joueur saoudien a changé après la Coupe du Golfe, car le tournoi a envoyé un signal fort à plusieurs joueurs : pourquoi ne serais-je pas présent en sélection ? S'il y a 16 joueurs étrangers sur le terrain, les autres ne sont que des Saoudiens, ce qui signifie qu'ils sont l'élite. Aujourd'hui, Donis et son staff technique et administratif, avec la planification mise en place, ont pu nous offrir de belles choses lors de la Coupe du Golfe, ainsi que ce premier tournoi et ce match amical qui précède la Coupe d'Asie. Et je pense que le report de la Coupe d'Asie joue en faveur de Donis et de la sélection saoudienne. »

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