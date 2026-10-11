Les accusations controversées de Nabil Kouki n'ont pas été sans conséquence : l'entraîneur tunisien ne fait plus partie des plans du Club Sportif Sfaxien, après une nouvelle défaite qui a déclenché la colère au sein de l'équipe et des déclarations acerbes dans lesquelles il a ouvert le feu sur des entraîneurs, des directeurs sportifs et des journalistes.

La direction sfaxienne a décidé de limoger Kouki après la défaite face au Tocadero Sportif de Sakiet Eddaier sur le score d'un but à zéro, dans le cadre de la cinquième journée du championnat de Tunisie, selon les informations rapportées par le journal tunisien "Assabah".

L'équipe devait s'entraîner dimanche matin, mais la séance a été annulée après que la direction a informé l'entraîneur de son limogeage, les observateurs estimant que ses déclarations d'après-match ont contribué à accélérer son départ.

Kouki avait mis le feu aux poudres lors de la conférence de presse, accusant certaines parties de verser de l'argent pour mener des campagnes médiatiques contre lui et diffuser des informations qu'il a qualifiées de mensongères au sujet du recul des résultats de l'équipe, dans le but de faire pression sur lui pour qu'il parte ou de pousser la direction à le limoger.

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Il a déclaré : "Il y a des gens qui paient pour m'attaquer et propager de fausses informations sur la crise des résultats. L'entraîneur paie, le directeur sportif paie, et les journalistes qui apparaissent dans les émissions sportives touchent de l'argent pour diffuser ces informations et servir leurs intérêts étroits."

Kouki a affirmé savoir ce qui se passe dans les coulisses, estimant que les faits avaient dépassé les limites acceptables et qu'il faisait l'objet de campagnes médiatiques depuis un certain temps. Ses propos ont suscité de larges réactions dans les milieux sportifs tunisiens, avec des appels à lui demander des comptes sur les accusations qu'il a formulées, tandis que des médias locaux ont évoqué la possibilité qu'il soit convoqué pour être entendu à ce sujet.



