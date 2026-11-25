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Des informations de presse font état d'une nouvelle offre de rachat du club saoudien d'Al-Ahli dans les prochains mois, associant son ancien président Khalid Al-Issa.

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Le quotidien saoudien « Asharq Al-Awsat » affirme que Khalid Al-Issa s'est associé à un fonds du Golfe afin de racheter Al-Ahli dans les prochains mois. Cette alliance a déposé, il y a environ un mois, une demande pour acquérir la participation du Fonds public d'investissement (PIF) dans la société du club.

Le journal précise que toutes les conditions financières nécessaires à la finalisation du rachat sont réunies. Seule manque l'approbation de l'autorité habilitée à statuer sur la demande déposée par l'alliance, en vue d'achever les procédures réglementaires liées à l'opération.

Dès l'obtention de l'approbation définitive, les dernières étapes du rachat pourront débuter. Une étape très attendue par les supporters d'Al-Ahli, qui espèrent voir leur équipe retrouver le droit chemin.

Le quotidien souligne toutefois qu'Al-Ahli sera le dernier des quatre grands clubs à être racheté hors du giron du Fonds public d'investissement saoudien, après Al-Nassr et Al-Ittihad, ainsi qu'Al-Hilal.

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Al-Hilal a été le premier des quatre grands à sortir du giron du PIF, après le transfert de 70 % de ses actions à Kingdom Holding, propriété du prince Al-Walid ben Talal, en septembre dernier.

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Dans une publication sur le site de Saudi Tadawul, Kingdom Holding a indiqué que la transaction avait été finalisée le 1er septembre 2026, après l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires et des certificats de non-objection, ainsi que la satisfaction des conditions internes prévues par le contrat de cession d'actions.

La transaction reposait sur une valorisation des capitaux propres de la société du club Al-Hilal à 1,2 milliard de riyals, soit 100 % du total de ses capitaux propres. Le montant de la participation de 70 % acquise par Kingdom Holding s'est donc élevé à 840 millions de riyals.

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Kingdom Holding a assuré que ce montant n'avait pas changé par rapport à celui annoncé précédemment, et que les derniers développements n'avaient entraîné aucun nouveau coût lié à l'opération.

La société avait signé le contrat de cession d'actions avec le PIF le 16 avril 2026, avant de boucler les formalités de clôture environ quatre mois et demi plus tard.

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Pour rappel, Khalid Al-Issa a présidé Al-Ahli au cours des trois dernières années, entre 2023 et 2026, une ère dorée pour le club de Djeddah, notamment en Ligue des champions de l'AFC Élite.

Durant cette période, Al-Ahli a remporté le trophée continental à deux reprises consécutives, une première dans son histoire, et a également décroché la Supercoupe d'Arabie saoudite après neuf ans d'attente.

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Khalid Al-Issa a toutefois quitté ses fonctions à l'issue de la saison dernière pour se présenter à la présidence de la Fédération saoudienne de football, afin de succéder à Yasser Al-Misehal, mais il s'est incliné face à l'actuel président, Badr Al-Rezaiza.