Johan Derksen ne comprend pas qu’Alex Pastoor soit le nouvel entraîneur du PEC Zwolle. Originaire de Hollande-Septentrionale, Pastoor a été nommé la semaine dernière pour remplacer Henry van der Vegt, récemment limogé.

« Je ne comprends pas pourquoi ils l’ont choisi. Cet homme me fatigue tellement. C’est vraiment une sorte de pseudo-professeur. À l’entendre parler de football, on croirait que c’est compliqué. Ce n’est pas si compliqué ni si intéressant que ça, Alex », déclare Derksen dans Vandaag Inside , stupéfait par le choix du PEC Zwolle.

« Toi, tu sais que ce n’est pas si compliqué. Mais les dirigeants du club trouvent tout ça formidable. Avec ses discours, il les mène tous par le bout du nez », ajoute Valentijn Driessen, son voisin de plateau.

« Il joue au semi-intellectuel », reprend Derksen. « Et le gars de Heerenveen, Gerry Hamstra, est directeur technique là-bas. Il déteste profondément Gertjan Verbeek. Cela aurait été une belle mission pour Verbeek, puisqu’il habite tout près du stade. »

« Hamstra ne choisira jamais Verbeek. Pourtant, je pense que Verbeek conviendrait mieux au PEC que ce monsieur Je-sais-tout », répète Derksen, qui ne comprend décidément pas la nomination de Pastoor à Zwolle.

« Et Gertjan est toujours très présent dans le football. Il ne manque aucun match. Il est partout », conclut De Snor dans son analyse du poste d’entraîneur au PEC.

Pastoor, 60 ans, prendra place pour la première fois sur le banc du PEC après la trêve internationale. Le club de Zwolle, installé en milieu de tableau, se rendra le 21 novembre chez Telstar, actuel seizième de la Vriendenloterij Eredivisie.