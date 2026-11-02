Derksen : « Je ne suis pas fan de lui, mais il a très bien joué. »

Johan Derksen, dans Vandaag Inside, ne tarit pas d’éloges sur Bart Verbruggen. Le Moustachu a vu le gardien de Brighton & Hove Albion briller face à Manchester City, battu 0-1 en Premier League.

Verbruggen a réalisé plusieurs arrêts magnifiques, empêchant notamment Erling Haaland et Rayan Cherki de marquer. Brighton a ainsi créé la surprise samedi à l’Etihad Stadium.

« Je ne suis pas vraiment fan de lui. Mais Verbruggen a été excellent », s’enthousiasme Derksen à propos de la prestation du gardien de l’équipe des Pays-Bas face à Manchester City le week-end dernier.

« C’est tout simplement le meilleur gardien. Quand on voit des images de Roefs, tout le monde s’enthousiasme pour lui », intervient Valentijn Driessen. « Mais Roefs n’a absolument aucune défense devant lui », ajoute Derksen. « Verbruggen a été excellent dans les buts. »

« Il n’a rien de flamboyant, mais Verbruggen arrête les ballons », fait remarquer Driessen. « Que demander de plus à ce gardien ? »

« Je veux seulement qu’ils arrêtent les ballons. Le reste, je m’en fiche complètement », répond Derksen, qui ne voit donc aucun problème à ce que Verbruggen manque, selon lui, de présence dans les buts.

Brighton occupe actuellement la troisième place de Premier League, à seulement deux points de Manchester City. Arsenal, battu plus tôt cette saison par Verbruggen et ses coéquipiers, compte cinq points de plus.