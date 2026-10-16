René van der Gijp et Johan Derksen ne comprennent absolument pas la direction prise par l’Ajax sous Jordi Cruyff. Dans Vandaag Inside, le recrutement estival du club d’Amsterdam est vivement critiqué après la débâcle européenne de jeudi soir face au Hajduk Split en Ligue Conférence.

Le présentateur Wilfred Genee reprend les propos de Valentijn Driessen, qui a décrit l’Ajax comme « un groupe assemblé de bric et de broc ». Van der Gijp partage désormais cet avis. « Il y a trois mois, nous parlions de l’Ajax tout autrement. Nous pensions tous : cette fois, ça va marcher », se souvient l’ancien footballeur.

Van der Gijp reconnaît qu’il avait déjà des doutes à l’arrivée des nombreuses recrues. « Parmi toutes les recrues, je ne connaissais en fait que le gardien, Ter Stegen, Brandt et l’attaquant, Tolu. Pour les autres, je me disais : c’est peut-être très bien, mais il faudra que je voie ça de mes propres yeux. » Van der Gijp comprend particulièrement mal le choix de titulariser pour la première fois l’arrière gauche Joffre Torrents, âgé de dix-huit ans.

Mais ce qui étonne le plus Van der Gijp, c’est le pouvoir accordé à Cruyff au sein de l’Ajax. « Après tout ce que vous avez vécu avec Mislintat, je ne comprends pas qu’on donne aujourd’hui carte blanche à Cruyff », affirme-t-il. Derksen acquiesce : « Tu mets le doigt sur le problème. Je ne comprends absolument pas. Vous avez eu de si mauvaises expériences en confiant tous les pouvoirs à un Allemand inconnu, et maintenant vous prenez quelqu’un sur la base de son nom de famille. »

Prochains matchs GRO Eredivisie 10:45 AJX

Derksen estime que Cruyff n’a pas suffisamment fait ses preuves pour se voir confier autant de responsabilités. « Son père était une légende, mais Jordi n’a en fait encore rien montré de particulier depuis la fin de sa carrière de footballeur. C’est un saut dans l’inconnu, et on espère simplement que les supporters seront satisfaits parce qu’il s’appelle Cruyff. »

Van der Gijp regrette en outre l’absence, au sein du club, de personnes expérimentées dans le football capables de reprendre le responsable technique lorsque c’est nécessaire. La politique de recrutement suscite elle aussi de grandes interrogations chez Van der Gijp, qui ne comprend surtout pas l’arrivée de Viktor Tsygankov. « Vous cherchez un ailier qui prend la profondeur, ils ont eu deux mois pour en trouver un. Finalement, ils recrutent Tsygankov, mais lui ne prend pas du tout la profondeur et veut toujours recevoir le ballon dans les pieds. »

Les deux hommes ne sont pas non plus enthousiastes au sujet de Sofyan Amrabat : Derksen le qualifie de « joueur moyen ». Van der Gijp le rejoint en partie, mais estime que le milieu de terrain répond présent physiquement. « Il a une certaine présence physique, ce garçon, mais c’est effectivement un footballeur limité », estime l’ancien ailier droit.

Derksen critique quant à lui le choix de Cruyff de nommer Míchel Sánchez au poste d’entraîneur. « J’ai tout de suite su que Jordi ferait venir un ami espagnol. Si cet homme fait un travail fantastique, j’en serai ravi pour lui, mais ce n’est pas l’impression qu’il nous donne jusqu’à présent. Il ne connaît pas du tout le football néerlandais. »