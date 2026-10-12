Dans Groeten uit Grolloo, Johan Derksen étrille Dusan Tadic. Les propos de l'attaquant de 37 ans sur ses coéquipiers du NEC passent très mal auprès de l'analyste originaire de Drenthe.

« C'est plus difficile quand on est entouré de joueurs moins bons. Je prépare régulièrement des actions sans recevoir le ballon. Ou alors, on ne me le rend pas. Mon cerveau fonctionne manifestement trop vite », a déclaré Tadic la semaine dernière dans un entretien qui a fait grand bruit, accordé à NU.nl.

« Il devrait s'estimer extrêmement heureux que Marcel Boekhoorn ait eu envie de recruter un grand nom », lance Derksen, très sévère envers l'attaquant. « Ces dernières années, il a joué comme un vieillard. À l'Ajax, il n'y arrivait déjà plus. Et maintenant qu'il doit affronter l'Ajax, il cherche à lui faire plaisir. Il parle du NEC de façon un peu dénigrante dans les médias. Comme pour dire qu'il avait toujours eu l'habitude de jouer dans des clubs en lice pour les titres. »

« Alors tu n'aurais pas dû signer au NEC, mon gars », rétorque Derksen, stupéfait, au vétéran serbe. « C'est très désagréable. Et puis il affirme que ses propos ont été sortis de leur contexte. Mais cela a depuis été vérifié : il a été cité tout à fait fidèlement. Donc ça aussi, c'est un mensonge. »

Derksen poursuit : « Non, il ne se met pas en valeur avec ça. Et je pense qu'il perdra aussi sa place de titulaire au NEC au cours de la saison. C'est un vétéran. Il a encore le discours d'une vedette, mais plus les performances. »

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« Je pense que Boekhoorn lui verse un salaire princier. Pour lui, voir Tadic sous le maillot du NEC était une question de prestige. Mais je ne pense pas qu'il sera à la hauteur cette saison. Car avec Tadic dans l'équipe, on ne gagne pas la guerre », prédit Derksen, sceptique.