Johan Derksen estime parfaitement normal le limogeage de Robin van Persie par la direction du Feyenoord. À l’issue d’une évaluation, les nouveaux directeurs Robert Eenhoorn et Dévy Rigaux ont conclu qu’il était préférable de nommer un nouvel entraîneur principal pour la saison à venir.

« Il est tout à fait compréhensible et justifié qu'une nouvelle direction ne fasse pas confiance à M. Van Persie », déclare Derksen sans détour dans le podcast Groeten uit Grolloo, commentant ainsi le départ de l'entraîneur du Feyenoord.

L’analyste drenthois poursuit : « Van Persie a en fait démontré tout au long de l’année, comme cela avait déjà été le cas au SC Heerenveen, qu’il n’était pas vraiment fait pour être entraîneur. Qu’il n’était qu’un petit entraîneur débutant. Ils s’en sont sortis cette année en lui collant Dick Advocaat aux trousses. Et dans ce cas, on ne peut déjà plus prendre un entraîneur au sérieux. S’il a besoin d’un assistant en coulisses. »

« De plus, Van Persie a connu de très gros problèmes avec les joueurs », poursuit Derksen dans son analyse du passage de Van Persie sur le banc du Feyenoord. « Il a provoqué une véritable destruction de capital au sein du club. Sem Steijn, le transfert le plus cher, avait brillé à FC Twente ; Van Persie l’a jugé après un match et demi, ne lui laissant même pas le temps de s’adapter au Kuip. De plus, le choix de le nommer capitaine reste incompréhensible.

Quinten Timber a dû prolonger son contrat sous peine de ne plus jouer. Le latéral gauche aux nombreux tatouages, Hartman, a lui aussi quitté le club pour rejoindre l’Angleterre, en quelque sorte pour échapper à Van Persie. Quand vous poussez trois titulaires vers la sortie, c’est que vous n’avez pas votre place sur le banc du Feyenoord », assène Derksen, évoquant les tensions avec plusieurs éléments de l’effectif.

« La nouvelle direction ne lui fait pas confiance, et je le comprends. Elle a analysé la saison et souhaite tourner la page avec un autre entraîneur. Son choix se porte sur l’Autrichien Oliver Glasner, qui a brillé à Crystal Palace. Même si je ne suis pas fan des entraîneurs étrangers. Car celui qui part pour le FC Utrecht, Anthony Correia, et celui du NEC, Dick Schreuder, sont des profils parfaits pour ce genre de poste », analyse Derksen, pour qui Joseph Oosting n’est clairement pas taillé pour le Feyenoord.

« Oosting est trop provincial pour un club urbain comme Feyenoord, exposé médiatiquement. Il faut un entraîneur capable de tenir la dragée haute aux médias », ajoute Derksen, qui voit plutôt l’ancien Auxerrois comme un profil adapté aux Go Ahead Eagles.