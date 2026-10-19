Johan Derksen a regardé avec stupeur le FC Groningen se faire étriller à domicile par l’Ajax (2-5), dimanche. Un joueur de l’équipe locale a particulièrement déçu De Snor, comme il l’a expliqué dans Vandaag Inside.

« J’ai lu les journaux ce matin. Ils sont dithyrambiques à propos de l’Ajax. Mais Groningen lui a tellement facilité la tâche. Ils ont joué de façon épouvantable, comme des mauviettes », a déclaré Derksen, consterné par la prestation de l’équipe de Dick Lukkien.

« Et derrière, il y a un défenseur central blond. Ils le considèrent comme un grand talent, mais il ne sait rien faire », a lancé Derksen à propos de Thijmen Blokzijl. « Il est plutôt à l’aise avec le ballon. Quand il remonte balle au pied, ce n’est pas mal à voir. »

« Mais il ne sait pas défendre, il intervient toujours trop tard et ne marque pas ses adversaires. Je ne comprends pas comment ils peuvent voir en lui un talent », a ajouté l’analyste de Grolloo, qui est loin d’être convaincu par les qualités du défenseur de Groningen.

Après le match, Blokzijl s’est montré assez critique au micro d’ESPN. « Nous encaissons deux buts sur corner et nous avons failli dans les phases de transition. Ce n’était tout simplement pas assez bon », a reconnu le défenseur central.

Valentijn Driessen a renchéri. « Il faut aussi arrêter de nous répéter que ce gardien est bon. On a bien vu ce que vaut Vaessen maintenant. Il est fou, trop petit et n’arrête aucun ballon », a déclaré le spécialiste de l’Eredivisie, pas du tout impressionné par Etienne Vaessen.

Vaessen a pourtant repoussé un penalty de Davy Klaassen en première période. Cela n’a toutefois pas suffi à éviter la lourde défaite de Groningen face à l’Ajax. La Trots van het Noorden occupe provisoirement la septième place de la Vriendenloterij Eredivisie.