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Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Depuis son siège, la FIFA a officialisé la qualification du premier meilleur troisième

Bosnie-Herzégovine vs Qatar
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É.-U.

La première équipe des huit est officiellement qualifiée.

La sélection de Bosnie-Herzégovine s’est officiellement qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, grâce à sa victoire 3-1 contre le Qatar, mercredi soir, lors de la troisième journée du groupe B.

Avec quatre points au compteur, la sélection occupe la troisième place de son groupe mais a validé son billet pour les 16es de finale en tant que meilleure troisième. Elle connaîtra son adversaire à l’issue de la phase de groupes.

La Suisse, en tête du groupe 2, et le Canada, coorganisateur de la compétition, occupent respectivement la première et la deuxième place, tandis que le Qatar, bon dernier avec un seul point, quitte déjà la compétition.

La FIFA a confirmé sur son site officiel que la Bosnie-Herzégovine figurait parmi les meilleures troisièmes qualifiées pour les 16es de finale, avec ses quatre points au compteur.

Les Bosniens avaient commencé par un nul contre le Canada (1-1), puis connu une lourde défaite face à la Suisse (4-1), avant de rebondir en battant le Qatar (3-1) lors de la dernière journée.

Rappelons que les deux premiers de chaque groupe accèdent directement aux 16es de finale, tandis que les huit meilleurs troisièmes des douze poules sont également qualifiés.

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