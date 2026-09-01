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Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Depuis la Premier League : Al-Diriyah menace les ambitions d'Al-Ittihad et le concurrence pour le remplaçant de Diaby

Mercato
L. Bailey
M. Diaby
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Al Diriyah
Jamaïque
France
Arabie saoudite

Le "Doyen" cherche un nouveau joueur pour remplacer la star française

Le club saoudien d'Al-Diriyah a menacé les rêves d'Al-Ittihad lors du mercato estival en cours, entrant dans une rude concurrence avec lui pour recruter l'une des stars de la Premier League anglaise.

Des rapports de presse avaient révélé le désir d'Al-Ittihad de recruter le Jamaïcain Leon Bailey, l'ailier d'Aston Villa, durant la période de transferts estivale actuelle, afin de compenser le départ de l'ailier français Moussa Diaby vers le Bayer Leverkusen.

Toutefois, le réseau « The Athletic » a révélé l'existence d'un autre intérêt saoudien pour l'ailier jamaïcain, émanant du club d'Al-Diriyah, alors que le mercato estival de la Roshn Saudi League se prolonge jusqu'au 6 septembre en cours.

Cela intervient au moment où Bailey s'entraîne à l'écart, en raison de sa sortie des plans de son entraîneur espagnol Unai Emery et de sa mise en vente lors du mercato estival en cours, avant l'expiration de son contrat à la fin de cette saison.

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Le nom du joueur de 29 ans a été associé à un transfert vers Hull City, mais l'opération ne s'est pas concrétisée, faute d'accord avec le club anglais sur les clauses personnelles.

En cas d'échec d'Al-Ittihad à obtenir les services de Bailey, ses visées se tourneront vers le Japonais Ritsu Doan, l'ailier de l'Eintracht Francfort, qui demeure lui aussi l'une de ses principales options lors du mercato estival en cours.

Il convient de rappeler qu'Al-Ittihad a annoncé, ce mardi, son accord pour le transfert de Diaby vers le Bayer Leverkusen durant la période de transferts estivale actuelle, dans le cadre d'une opération d'une valeur d'environ 30 millions d'euros, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse plus tôt.

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