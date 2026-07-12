Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

Traduit par

Depuis 1992… une première historique en demi-finale de la Coupe du monde

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
France vs Espagne
France
Espagne
Angleterre
Argentine
É.-U.
France
Espagne

Une image d’anthologie réunissant le quatuor le plus puissant de la planète

L'édition 2026 de la Coupe du monde a réservé son lot de surprises et de suspense. Toutefois, au moment des échéances décisives, le tableau final a confirmé les hiérarchies du football mondial, les sélections les plus en vue s'imposant en demi-finales.

Pour la première fois depuis l’instauration du classement FIFA, les quatre meilleures nations mondiales atteignent le dernier carré. Après la qualification in extremis de l’Argentine pour le carré d’as, victorieuse 3-1 contre la Suisse après prolongation, un scénario historique s’est concrétisé, inédit depuis la création du classement mondial en 1992.

Selon la chaîne argentine TYC, depuis l’instauration du classement FIFA – qui évalue les équipes en fonction de leurs résultats annuels –, jamais les quatre premières nations n’avaient atteint le dernier carré de la Coupe du monde, et ce dès l’édition 2026.

La France occupe actuellement la première place du classement mondial, devant l’Argentine, l’Espagne et l’Angleterre.

Bien que l’Argentine ait entamé la compétition au sommet du classement, la France lui a ravi la première place au cours de cette Coupe du monde 2026 disputée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Espagne crest
Espagne
ESP
Coupe du monde
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Argentine crest
Argentine
ARG

Mardi, la France défiera l’Espagne à Dallas en demi-finale, tandis que l’Argentine croisera l’Angleterre à Atlanta le lendemain.

Les deux vainqueurs se qualifieront pour la finale programmée le 19 juillet au stade de New York/New Jersey.

Lire aussi : Une déclaration provocante à un moment délicat… Bellingham sera-t-il absent face à l’Argentine ?

Lire aussi : Il l'admire énormément… La star marocaine dans le viseur du Milan AC

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google