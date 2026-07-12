Depuis 1992… une première historique en demi-finale de la Coupe du monde

L'édition 2026 de la Coupe du monde a réservé son lot de surprises et de suspense. Toutefois, au moment des échéances décisives, le tableau final a confirmé les hiérarchies du football mondial, les sélections les plus en vue s'imposant en demi-finales.

Pour la première fois depuis l’instauration du classement FIFA, les quatre meilleures nations mondiales atteignent le dernier carré. Après la qualification in extremis de l’Argentine pour le carré d’as, victorieuse 3-1 contre la Suisse après prolongation, un scénario historique s’est concrétisé, inédit depuis la création du classement mondial en 1992.

Selon la chaîne argentine TYC, depuis l’instauration du classement FIFA – qui évalue les équipes en fonction de leurs résultats annuels –, jamais les quatre premières nations n’avaient atteint le dernier carré de la Coupe du monde, et ce dès l’édition 2026.

La France occupe actuellement la première place du classement mondial, devant l’Argentine, l’Espagne et l’Angleterre.

Bien que l’Argentine ait entamé la compétition au sommet du classement, la France lui a ravi la première place au cours de cette Coupe du monde 2026 disputée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Mardi, la France défiera l’Espagne à Dallas en demi-finale, tandis que l’Argentine croisera l’Angleterre à Atlanta le lendemain.

Les deux vainqueurs se qualifieront pour la finale programmée le 19 juillet au stade de New York/New Jersey.

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