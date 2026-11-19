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Le départ de Luca Reggiani cet hiver semble de plus en plus probable. Le BVB aurait désormais fixé le montant de l'indemnité de transfert réclamée.

À voir le nombre d'informations qui circulent sur Luca Reggiani, on pourrait croire que l'Italien joue un rôle majeur au BVB. C'est pourtant tout le contraire, du moins sur le plan sportif.

Reprenons depuis le début : Reggiani est arrivé au BVB en 2024 en provenance du centre de formation de l'US Sassuolo et a prolongé son contrat à Dortmund jusqu'en 2029 en mars de cette année. Le joueur de 18 ans a été une sorte de révélation lors de la seconde moitié de saison dans l'équipe de Niko Kovac : il jouait régulièrement et a inscrit son premier but en Bundesliga. En juillet, des rumeurs ont ensuite fait état de l'envie du talentueux défenseur central de retourner dans son pays natal, l'Italie , tandis que le BVB n'était pas opposé à son départ . Mais Reggiani est resté.

Le problème : il n'a pas progressé et a donc peu joué sous les ordres de Kovac. Ou sa progression stagne-t-elle parce qu'il a rarement sa chance avec les professionnels ? En octobre, il a ensuite été rapporté que Reggiani voulait partir . Selon Sky, son entourage aurait fait savoir au BVB qu'il souhaitait tenter sa chance dans un autre club, où il aurait davantage de perspectives de temps de jeu. Peu après, Kicker a rapporté que le BVB ne pensait de toute façon pas Reggiani capable de franchir un grand cap et était intéressé par un transfert de l'Italien l'hiver prochain.

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Ce scénario d'un départ prochain se précise de plus en plus, comme le rapportent également les Ruhr Nachrichten. Selon le journal, le BVB souhaiterait obtenir dix millions d'euros pour Reggiani. Il a récemment été rapporté en Italie que l'AC Milan s'intéressait au défenseur d'1,94 m.

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Cette saison, il ne compte pour l'instant que 50 minutes de jeu avec les professionnels. Plutôt qu'en Bundesliga, en Ligue des champions ou en Coupe d'Allemagne, Reggiani joue davantage en Youth League, avec les U23 en Regionalliga et en Premier League International Cup. Il a nettement reculé dans la hiérarchie interne des défenseurs centraux.