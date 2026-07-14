Denilson tacle les stars brésiliennes : « Vos publications manquent de chaleur… et vous devriez présenter vos excuses dans une vidéo »

Diniz, légende du football brésilien, a critiqué la manière dont les joueurs de la sélection brésilienne ont réagi après leur élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège, affirmant que les messages publiés sur les réseaux sociaux ne reflétaient pas l'ampleur de la tristesse et de la déception, et ne contribuaient pas à rétablir le lien avec les supporters.

La plupart des joueurs de la Seleção ont en effet pris la parole sur leurs comptes officiels pour commenter leur élimination en huitièmes de finale face à la Norvège.

Mais Denilson, ancien joueur du Real Betis qui a disputé 61 matchs internationaux sous le maillot auriverde, a estimé que ces publications étaient « trop froides » et qu’elles éloignaient l’équipe de ses supporters.

Dans une vidéo diffusée sur ses propres réseaux, l’ancien milieu de terrain de 48 ans a expliqué que les joueurs s’appuyaient trop souvent sur des communiqués rédigés par les services de communication et de relations publiques.

L’ancien joueur de São Paulo, du Real Betis, de Flamengo et de Palmeiras a souligné que cette pratique était devenue courante, mais qu’elle ne parvenait pas à transmettre les sentiments de tristesse et de déception ressentis par les joueurs, et qu’elle ne contribuait pas non plus à rétablir le lien avec les supporters.

Denilson a déclaré : « Enregistrez une vraie vidéo, parlez simplement et dites ce que vous avez écrit… ou plutôt ce que vous avez réellement écrit vous-mêmes, car c’est parfois l’équipe des relations publiques qui rédige le texte, ce qui est normal et ne pose aucun problème. Mais bon sang… Enregistrez une vidéo. Les supporters doivent ressentir votre tristesse, percevoir votre déception. Les fans brésiliens ont besoin de se reconnecter à leur équipe nationale. Un simple communiqué écrit, c’est… comment dire ?… très froid. Les supporters veulent partager vos émotions. »

Il a ajouté que cette démarche était devenue nécessaire après la pire participation du Brésil à la Coupe du monde depuis l’édition de 1990, et la poursuite de la plus longue période sans titre de l’histoire de la sélection, qui s’étend désormais sur 28 ans.

Il a conclu : « Allez à la rencontre des supporters… Enregistrez une vidéo. Se contenter d’écrire, c’est… quelle catastrophe ! »