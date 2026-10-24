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Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Démission collective : Noureddine Ben Zekri déclenche une révolution en Roshan League

N. Zekri
Neom SC vs Abha
Neom SC
Abha
Saudi Pro League
Algérie
Arabie saoudite

Le sélectionneur algérien fera-t-il son retour ?

La situation s'est encore embrasée en Roshn Saudi League au cours des dernières heures, non seulement au niveau de la lutte pour le sommet, mais aussi dans la bataille pour échapper à la relégation.

L'un des clubs les plus menacés par la relégation est le club d'Abha, qui a subi sa septième défaite en 9 matchs, ce samedi, face à Neom sur le score de 2-0, lors de la onzième journée de la Roshn League.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a indiqué que la direction du club d'Abha a menacé de démissionner collectivement, en raison du refus de la commission de contrôle financier de la ligue de la Roshn League d'autoriser le limogeage de l'entraîneur croate Damir Buric.

La commission de contrôle financier impose certaines restrictions aux mouvements des clubs sur le dossier des transferts, qu'il s'agisse d'entraîneurs ou de joueurs, pour des raisons financières, ce qui place Abha dans une impasse avec l'entraîneur croate.

Abha souhaite recruter l'entraîneur algérien Noureddine Benzekri, pour qu'il prenne en charge la mission de sauver l'équipe de la relégation lors de la saison actuelle, comme il a eu l'habitude de le faire avec plusieurs équipes au cours des saisons passées.

Abha occupe la dix-huitième et dernière place au classement du championnat saoudien avec seulement deux points, récoltés grâce à deux matchs nuls et 7 défaites, sans avoir remporté la moindre victoire jusqu'à présent.

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