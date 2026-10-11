Demiral adresse un message touchant à l'Arabie saoudite : le Royaume est ma seconde maison

Le Turc Merih Demiral, défenseur d'Al-Ahli, a adressé un message humain poignant en signe de solidarité avec le Royaume d'Arabie saoudite, sur fond de l'attaque qui a visé des civils dans le pays, affirmant que ce qui se produit dépasse les frontières du sport et que la compassion envers les victimes et le soutien à leurs familles constituent un devoir impossible à ignorer.

Les déclarations du défenseur d'Al-Ahli ont été faites lors de la conférence de presse consacrée à la rencontre face à Al-Wasl des Émirats arabes unis. Il a tenu à évoquer ces événements avant d'aborder les aspects sportifs, exprimant sa tristesse pour ce que les victimes ont subi et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés ainsi que la miséricorde pour ceux qui ont perdu la vie dans l'attaque.

Demiral : mon cœur et mes prières vont aux victimes et à leurs familles

Demiral a déclaré : « Tout d'abord, je souhaite parler de ce qui se passe en Arabie saoudite. Il est vrai que nous travaillons dans le football, mais il existe des questions humaines face auxquelles nous ne pouvons pas garder le silence. »

Le défenseur turc a ajouté : « Je souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés de cette attaque terroriste, et je prie Dieu d'accorder Sa miséricorde à ceux qui ont perdu la vie et d'inspirer à leurs proches patience et force. Mon cœur et mes prières vont aux victimes et à leurs familles. Je qualifie cette attaque de terroriste parce qu'elle visait des civils innocents, qui n'avaient commis aucune faute, sans aucune justification. »

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Le joueur d'Al-Ahli a affirmé que le fait de viser des civils est injustifiable, insistant sur le fait que la compassion envers les blessés et les familles des victimes doit primer sur toute autre considération, même lorsque les joueurs sont accaparés par leurs compétitions et leurs échéances footballistiques.

« Le Royaume est ma seconde maison » : message de fidélité du défenseur d'Al-Ahli

Demiral a exprimé sa confiance dans la capacité de l'Arabie saoudite à surmonter cette épreuve, évoquant l'attachement qu'il ressent envers le Royaume, qu'il considère comme une seconde patrie après y avoir vécu et y avoir éprouvé un sentiment de sécurité, de confort et de bonheur.

Il a conclu : « Le Royaume d'Arabie saoudite est un pays fort, et je suis convaincu qu'il surmontera cette épreuve. C'est ma seconde maison, le pays où nous nous sommes toujours sentis en sécurité, à l'aise et heureux. Le Royaume restera cher à mon cœur, et je lui souhaite, ainsi qu'à son peuple, une sécurité et une paix durables. »

Les mots de Demiral reflètent sa solidarité avec le Royaume dans ces circonstances : il a choisi d'ouvrir son intervention, avant la rencontre face à Al-Wasl, par un message humain confirmant qu'il se tient aux côtés des victimes et de leurs familles, exprimant son espoir de voir le pays retrouver sa sécurité et sa paix, et les blessés surmonter les conséquences de ce qui s'est produit.