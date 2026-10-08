Une vive controverse continue d'agiter le monde du football en Arabie saoudite, en particulier après les informations entourant le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe première, au cours des dernières heures.

Des rapports de presse avaient affirmé que la Fédération saoudienne de football avait décidé de démettre Donis de ses fonctions et de signer avec l'Espagnol Roberto Martínez, ancien sélectionneur du Portugal, pour diriger l'Arabie saoudite lors de la Coupe d'Asie 2027.

Ces rapports ont suscité la colère des supporters saoudiens, qui ont exprimé leur refus de l'idée de démettre l'entraîneur grec de ses fonctions et ont réclamé son maintien pour une période supplémentaire, en particulier après le sacre en Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 ».

De son côté, la Fédération saoudienne de football a publié ce jeudi un communiqué par lequel elle a annoncé le maintien de Donis à son poste au cours de la prochaine période, démentant toutes les informations qui circulent sur une possible éviction.

Toutefois, ce communiqué ne constitue pas une preuve irréfutable du maintien de l'entraîneur grec, surtout au regard de ce qui s'est passé avec le Français Hervé Renard, ancien sélectionneur de l'équipe saoudienne, avant son limogeage en avril dernier.

Le 1er avril dernier, soit seulement deux semaines avant le limogeage de Renard, la Fédération saoudienne de football avait démenti toute intention d'écarter l'entraîneur français avant la phase finale de la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Fait étrange, c'était alors la deuxième fois que la Fédération saoudienne de football démentait un limogeage de Renard, après avoir répété la même chose avant le match amical contre la Serbie à Belgrade, qui s'était soldé par une défaite de l'Arabie saoudite 2-1, en mars dernier.

Et malgré ces deux démentis concernant son limogeage, l'entraîneur français a bel et bien quitté la sélection saoudienne, Donis prenant la relève à sa place.

L'entraîneur grec craint de quitter l'Arabie saoudite de la même manière qu'il est arrivé, à savoir être démis de ses fonctions après la publication d'un démenti officiel de la Fédération saoudienne de football.

Pour rappel, Donis n'a pas réussi à mener la sélection saoudienne au-delà de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, avant de la conduire à remporter le titre du Golfe 27, le premier titre de son histoire depuis 23 ans.