« Demandez à l’Égypte »… Messi marquera-t-il contre l’Angleterre de la main, malgré la présence du VAR ?

À la veille de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre, un reportage britannique a rappelé l’un des moments les plus célèbres de l’histoire du tournoi, et s’interroge avec une pointe d’ironie sur la capacité de Lionel Messi à rééditer l’exploit légendaire de Diego Maradona, auteur d’un but de la main face aux Anglais en 1986, cette fois sous l’œil de la technologie de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

La chaîne britannique « Sky Sports » rappelle que Messi, qui défie l’Angleterre pour la première fois en sélection, a l’occasion de marcher dans les pas de Maradona, face au même adversaire qui avait vu la « légende » signer ses exploits les plus célèbres : le but de la « main » et celui surnommé «but du siècle » en quart de finale de la Coupe du monde 1986.

Le reportage ajoutait même, avec une pointe d’ironie : « Marquer de la main pourrait s’avérer difficile à l’ère de la vidéo-arbitrage, mais demandez aux supporters égyptiens : ils n’excluraient peut-être pas cette possibilité. »

Cette allusion fait écho à la vive polémique arbitrale qui a émaillé le huitième de finale entre l’Égypte et l’Argentine, match au cours duquel les Pharaons ont contesté plusieurs décisions controversées de l’arbitre français François Litxer.

La Fédération égyptienne a déposé une réclamation officielle auprès de la FIFA pour demander l’exclusion de Letexier du reste de la compétition, contestant notamment l’annulation d’un but et le refus d’accorder un penalty à Mohamed Salah avant le troisième but argentin.

Sur le plan sportif, le rapport de « Sky Sports » rappelle que Messi demeure l’élément clé de l’Albiceleste, auteur de huit buts dans la compétition, ce qui lui permet de coiffer le classement des buteurs aux côtés de Kylian Mbappé, Il domine aussi le classement des joueurs ayant créé le plus d’occasions, de passes décisives et de passes en profondeur, ce qui fait de sa neutralisation l’un des plus grands défis du tournoi pour l’équipe d’Angleterre dirigée par Thomas Tuchel.

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