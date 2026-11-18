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Ivan Toney fait face à un obstacle majeur pour son avenir en sélection après le refus d’un tribunal de reporter son prochain procès pour agression. La procédure doit actuellement débuter pendant la première semaine de l’Euro 2028.

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Le tribunal refuse de reporter le procès

L’international anglais Toney a vu sa demande de report de son procès pour agression rejetée , ce qui pourrait compromettre sa participation à l’Euro 2028. L’attaquant d’Al-Ahli est accusé d’avoir donné un coup de tête et des coups de poing à un homme, Saber Da Silva, lors d’une altercation dans une boîte de nuit du centre de Londres en décembre.

Le joueur de 30 ans n’était pas présent mercredi devant la cour de la Couronne de Southwark lorsque son équipe juridique a fait valoir que le calendrier actuel pourrait interférer avec ses engagements professionnels. Toney avait nié, lors d’une audience le mois dernier, l’accusation de violences ayant entraîné des lésions corporelles . Un procès de trois à quatre jours avait ensuite été fixé au 12 juin 2028, trois jours seulement après le début de l’Euro 2028.

Le juge Tony Baumgartner n’a pas été convaincu par ces arguments, qualifiant la demande de « spéculative ». Il a estimé que l’intérêt de la justice ne serait pas servi par la modification d’une date précédemment convenue sur la base d’une éventuelle sélection dans deux ans. Il a toutefois précisé que la demande pourrait être réexaminée ultérieurement si Toney figure finalement dans la liste définitive de l’Angleterre pour la compétition.

Les détails de l’incident présumé

Les accusations visant l’ancien joueur de Brentford découlent d’un incident survenu au club 100 Wardour Street, à Londres. Lors d’une précédente audience, le tribunal a appris qu’une altercation avait éclaté entre le footballeur et M. Da Silva. Les deux hommes se seraient fait face avant que Toney ne se jette sur le plaignant et ne lui donne un coup de tête, puis plusieurs coups de poing. La police métropolitaine de Londres a enquêté sur l’incident et le footballeur a été inculpé fin juillet.

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Le représentant juridique de Toney, son avocat Mozammel Hossain KC, a reconnu devant le tribunal que sa connaissance personnelle du football était limitée, mais a souligné la récente présence de Toney en sélection nationale. « On m’a dit qu’il avait été retenu pour la dernière édition en 2024 ainsi que dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde », a déclaré Hossain en plaidant pour un changement de date.

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La place de l’attaquant en sélection

La date du procès est particulièrement délicate compte tenu de la présence régulière de Toney en sélection anglaise. Il a représenté son pays lors de la dernière Coupe du monde et compte 10 sélections avec l’Angleterre, pour un but inscrit à ce jour.

Bien qu’il ait joué un rôle important lors de précédents tournois, il ne figurait pas dans la dernière liste de l’Angleterre pour ses récents matches de Ligue des nations, ce qui illustre la concurrence aux postes d’attaquant sous l’encadrement actuel.

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Un parcours jusqu’en Arabie saoudite

L’ascension de Toney a commencé dans les divisions inférieures du football anglais, où il a entamé sa carrière professionnelle avec Northampton Town. Il est passé par plusieurs clubs, dont Wigan Athletic et Peterborough United, avant de rejoindre Brentford en 2020, un transfert décisif pour sa carrière. Il y a inscrit 72 buts en quatre ans.

Dans une décision qui a surpris de nombreux supporters et observateurs, Toney a choisi de quitter le football anglais en 2024 pour rejoindre Al-Ahli, club de Saudi Pro League.