Samedi, Anton Gaaei a inscrit un superbe but pour l'Ajax, qui a arraché un point in extremis face au PSV (2-2). Après ce choc à Amsterdam, l'arrière droit danois a accordé une interview particulièrement franche à Hans Kraay junior d'ESPN.

L’arrière droit danois, auteur d’une finition chirurgicale, estime avoir livré « un assez bon match ». « C’est toujours agréable d’aider l’équipe. Mais au final, je pense que nous méritions mieux. Un point, c’est quand même mieux que rien », analyse-t-il.

Souvent critiqué pour sa fragilité défensive, le buteur ajacide reconnaît qu’il doit encore s’améliorer : « Bien sûr, je dois encore progresser sur certains aspects. Mais si l’on regarde trois ans en arrière, quand je suis arrivé à l’Ajax, j’ai bien évolué. Il y a des petits détails que je travaille chaque semaine pour m’améliorer. »

Il entend surtout progresser dans les phases sans ballon : « Des détails tactiques. Je ne suis pas un mauvais latéral défensif. Je peux encore m’améliorer, mais ce n’est pas aussi catastrophique que certains le disent. »

Hans Kraay junior suggère qu’il s’épanouirait encore davantage dans un schéma à trois centraux et deux latéraux. « Peut-être un jour », répond-il en souriant, avant d’ajouter : « Pour l’instant, je me concentre sur l’Ajax et j’espère que nous remporterons nos deux prochains matchs. »

Enfin, l’arrière droit revient sur son but, une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface, dans le coin gauche : « On s’était entraînés pour que je tire dès le premier corner. La réception n’était pas idéale, mais je sais que j’ai une bonne frappe. J’ai tenté ma chance et, heureusement, le ballon est rentré. »