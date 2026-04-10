Selon une clarification officielle, le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, a perdu six buts dans sa course vers le cap des 1 000 réalisations.

Des articles de presse avaient affirmé que la plateforme de statistiques « SofaScore » avait retiré six buts de son total en carrière, ceux inscrits lors du Championnat arabe des clubs 2023.

Cependant, la plateforme a publié un communiqué sur son compte officiel sur le site « X », dans lequel elle a confirmé que ces six buts avaient toujours figuré dans sa base de données et qu'ils y resteraient jusqu'à ce que la Fédération internationale de football (FIFA) en décide autrement.

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Le communiqué précise : « La Coupe du Roi Salmane des clubs champions 2023 (championnat arabe) a toujours figuré dans notre base de données. »

Il précise : « Les six buts de Cristiano Ronaldo inscrits dans cette compétition figurent et figureront dans l’onglet « Carrière » mis à jour. »

Il a conclu : « 967 buts : c’est le total actuel de Ronaldo sur SofaScore. Nous restons à l’écoute de notre communauté. »

Et de conclure : « SofaScore reste déterminé à suivre de près chaque étape de la quête historique de Ronaldo pour atteindre la barre des 1 000 buts. »

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Ronaldo avait inscrit six buts lors de l’épreuve, guidant Al-Nassr vers le titre après sa victoire sur Al-Hilal en finale, un trophée qui demeure à ce jour le seul gagné par la star portugaise sous les couleurs des « Violets ».

Rappelons que le quintuple Ballon d’Or n’est plus qu’à 33 unités du seuil symbolique des 1 000 buts, ce qui le ferait entrer dans l’histoire comme le premier joueur à atteindre ce total. Il en totalise actuellement 967, dont les six inscrits sous les couleurs d’Al-Nassr lors de la compétition arabe.