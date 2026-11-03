Décision urgente de la Fédération espagnole en hommage à la mémoire de Jesús

La Fédération royale espagnole de football a annoncé la suspension des matchs prévus mardi dans le cadre de la Coupe du Roi et de la Coupe de la Reine, en signe de deuil après le décès de Jesús de Miguel, attaquant du Tenerife, à l'âge de 30 ans, des suites de la violente collision dont il a été victime lors du match de son équipe face au FC Andorre.

La Fédération espagnole a précisé, dans un communiqué officiel, que cette décision avait été prise en signe de respect et de solidarité après le décès du joueur, confirmant la suspension des matchs du premier tour de la Coupe du Roi « Mapfre » et des rencontres de la Coupe de la Reine « Iberdrola », qui devaient se tenir aujourd'hui.

Il a également été décidé d'annuler la cérémonie de présentation officielle à Almendralejo, relative au match amical opposant la sélection espagnole des moins de 21 ans à son homologue japonaise.

La Fédération a assuré qu'elle annoncerait au cours de la période à venir les nouvelles dates des matchs reportés, ainsi que le calendrier modifié des compétitions, sans fixer pour l'instant de date de remplacement.

La Fédération a conclu son communiqué en présentant ses condoléances à la famille de Jesús de Miguel, à ses amis et à ses proches, ainsi qu'au Tenerife et à ses supporters, affirmant que la famille du football espagnol se tenait à leurs côtés en ces moments difficiles.