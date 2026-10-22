Le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli en Arabie saoudite, a pris une décision en urgence après le report du match face à Al-Khaleej en Roshn League.

Al-Ahli devait recevoir Al-Khaleej, ce jeudi, au stade de la cité sportive Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah, pour la onzième journée de la Roshn League.

Mais la Ligue Roshn a annoncé, ce jeudi, le report du match de 24 heures, qui se disputera demain vendredi, en raison de certaines contraintes logistiques liées à l'incapacité de la délégation d'Al-Khaleej à voyager par avion de Dammam à Djeddah.

Le journal saoudien « Al-Riyadiya » a indiqué que Pusic a aussitôt décidé d'organiser une séance d'entraînement en soirée pour les joueurs d'Al-Ahli, ce jeudi, qui fera office de séance de préparation finale avant le match de demain.

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L'entraîneur néerlandais avait déjà dirigé la séance finale hier mercredi, mais le report du match l'oblige à la répéter, de peur que les joueurs ne soient affectés physiquement par l'absence d'entraînement.

Rappelons qu'Al-Ahli occupe la cinquième place au classement du championnat saoudien avec 18 points, à 7 points d'Al-Qadisiyah, le leader, mais « Al-Raqi » a disputé un match en moins.