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La Ligue de la Roshn Saudi League a choqué les supporters d’Al-Ahli avec une décision inattendue, à l’approche du Clasico face au rival historique, Al-Nassr.

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Al-Ahli recevra son rival Al-Nassr après-demain, vendredi, au stade Alinma de Djeddah , pour un match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

À 48 heures de la rencontre, le quotidien saoudien « Al-Riyadiyah » a rapporté que la Ligue de la Roshn Saudi League avait refusé d’autoriser la banderole que les supporters d’Al-Ahli proposaient de déployer dans les tribunes du stade Alinma lors du Clasico face à Al-Nassr.

Le journal n’a pas précisé les raisons de ce refus, mais a assuré que l’association des supporters d’Al-Ahli attendait le feu vert pour le tifo qu’elle a demandé à présenter en même temps que la banderole, afin de l’installer dans les tribunes du stade Alinma demain, jeudi.

Selon le quotidien, l’autorisation pour le tifo devrait être accordée dans les prochaines heures, plus précisément ce mercredi soir, celui-ci ayant été conçu en soutien à l’Arabie saoudite.

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Les relations entre Al-Nassr et Al-Ahli sont marquées par de fortes tensions ces dernières années, notamment depuis la relégation d’Al-Ahli de la Roshn Saudi League en Saudi First Division League à l’issue de la saison 2021-2022.

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Juste après la relégation d’Al-Ahli, une célèbre application de livraison, qui sponsorisait alors le stade d’Al-Nassr, a publié une publicité se moquant d’Al-Ahli après sa descente, à l’aide de lunettes de soleil.

Les rivaux ont commencé à provoquer les joueurs d’Al-Ahli de cette manière il y a environ 4 ans, plus précisément lors de la 30e et dernière journée du championnat saoudien 2021-2022.

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Lors de cette journée, Al-Ahli a fait match nul 0-0 face à Al-Shabab, ce qui a confirmé sa relégation en Saudi First Division League pour la première fois de son histoire, et les supporters d’Al-Shabab ont célébré l’événement en portant des lunettes de soleil.

Depuis, porter des lunettes de soleil est devenu un signe de moquerie envers les supporters d’Al-Ahli, ce que les supporters adverses n’ont pas manqué d’exploiter.

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Les supporters d’Al-Nassr sont ceux qui ont le plus exploité cette célébration pour provoquer ceux d’Al-Ahli, même après la remontée de ce dernier en Roshn Saudi League en 2023.

Selon des révélations antérieures du quotidien saoudien « Al-Weeam », si les supporters des clubs rivaux provoquent Al-Ahli en portant des lunettes de soleil, c’est en raison de la relégation de l’équipe en Saudi First Division League.

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Le journal a expliqué que ces lunettes symbolisent le fait que les matchs de Saudi First Division League se disputent en journée, contrairement à ceux de la Roshn Saudi League, ce qui oblige les spectateurs à porter des lunettes de soleil pour assister aux rencontres.

Le phénomène a perduré jusqu’au dernier Clasico, disputé le 29 avril dernier à Al-Awwal Park dans le cadre de la Roshn Saudi League, et remporté 2-0 par Al-Nassr.

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À l’époque, des articles de presse avaient révélé que les supporters d’Al-Nassr avaient été interdits d’entrer à Al-Awwal Park en portant des lunettes de soleil arborant le nom de la Yelo League, conçues pour se moquer d’Al-Ahli.

Le prochain Clasico face à Al-Nassr revêt une importance particulière pour Al-Ahli, d’autant qu’il sera décisif pour son retour dans la course au titre de Roshn Saudi League cette saison.

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Al-Ahli occupe la 6e place du classement du championnat saoudien avec 21 points, fruit de 7 victoires et 4 défaites, à 9 points pleins du leader, Al-Hilal.

De son côté, Al-Nassr est 3e avec 28 points, à deux longueurs d’Al-Hilal, et n’est devancé qu’à la différence de buts par Al-Qadsiah, 2e.