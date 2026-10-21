La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lyon, programmée dimanche soir dans le cadre de la huitième journée du championnat de France, est menacée de report sur décision de la préfecture de police de Paris, en raison des contraintes sécuritaires que connaît la capitale française. Un développement susceptible de bouleverser le calendrier du club parisien et d'affecter la présence de ses stars à la cérémonie du Ballon d'Or 2026.

La rencontre devait initialement se tenir au Parc des Princes dimanche soir, mais, selon les informations rapportées par le site « RMC Sport », les autorités étudient la possibilité de modifier son horaire au vu du dispositif de sécurité renforcé pour un week-end qui devrait connaître de nouvelles manifestations à Paris.

Ces développements interviennent alors que le Stade de France accueille un match de la saison régulière de la ligue de football américain (NFL), un événement qui nécessite lui aussi le déploiement d'importants effectifs de sécurité pour l'encadrer.

Ces obligations simultanées exercent une pression supplémentaire sur les services de sécurité, en particulier après les violences et les pillages qu'a connus Paris samedi dernier, en marge de manifestations contre la hausse du coût de la vie.

Prochains matchs PSG Ligue 1 15:45 OL Regarder

Le casse-tête de la cérémonie du Ballon d'Or

Les répercussions d'un éventuel report de la rencontre ne se limitent pas au changement d'horaire d'un match de championnat : elles s'étendent au risque d'un chevauchement avec la cérémonie du Ballon d'Or 2026, prévue le lundi dans la capitale britannique, Londres.

Ce scénario rappelle ce qui s'était produit l'an dernier, lorsque le report de 24 heures du Classique français entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain avait entraîné un chevauchement de son horaire avec la cérémonie du Ballon d'Or, privant un certain nombre de joueurs du club parisien d'assister au sacre d'Ousmane Dembélé.

Et si la rencontre face à Lyon venait à être reportée au lundi, les joueurs du Paris Saint-Germain pourraient se retrouver face à un nouveau conflit entre leurs obligations sportives et leur présence à la cérémonie tant attendue.

La délégation parisienne en partance pour Londres devrait compter Ousmane Dembélé, Marquinhos et Nuno Mendes, même si le trio souffre de blessures qui l'empêcheront de toute façon de participer à la rencontre face à Lyon.

Quant aux autres joueurs susceptibles d'assister à la cérémonie, leur situation dépendra de l'horaire définitif du match, les obligations sportives pouvant empêcher leur déplacement à Londres si la rencontre venait à se disputer en même temps que l'événement.

D'autres reports en championnat de France en raison des conditions sécuritaires

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lyon n'est pas la seule à être touchée par la situation actuelle, la huitième journée ayant connu d'autres modifications dans le calendrier de la compétition.

La Ligue de football professionnel a décidé de déplacer le match entre Toulouse et Troyes de son horaire initial, samedi, au dimanche. Elle a également annoncé le report au lundi de la rencontre entre Montpellier et l'Étoile Rouge, en Ligue 2 française.

La rencontre entre Paris et Lyon revêt une importance supplémentaire au regard de la situation des deux équipes au classement : Lyon est en tête de la compétition avec 14 points, devançant le Paris Saint-Germain uniquement à la différence de buts.

Avant sa possible rencontre face au club parisien, Lyon dispute un match européen face à Hoffenheim, demain jeudi, dans le cadre de la phase de ligue de la Ligue Europa, ce qui accroît la sensibilité de tout nouveau changement dans son calendrier.

Entre les considérations sécuritaires, la pression du calendrier européen et l'approche de la cérémonie du Ballon d'Or, le sort du sommet entre Paris et Lyon reste suspendu à la décision des autorités françaises, dans l'attente de savoir si le Paris Saint-Germain sera contraint de revoir ses calculs lors de l'une des périodes les plus chargées de la saison.