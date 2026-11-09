Le Brésilien Alisson Becker, gardien de Liverpool, a fait part de son souhait de poursuivre l'aventure avec le club au-delà de la fin de la saison en cours, malgré l'approche de la fin de son contrat, affirmant son bonheur d'évoluer à Anfield et sa volonté de continuer à concourir au plus haut niveau, à un moment où aucune négociation directe n'a encore débuté entre lui et la direction du club au sujet d'une prolongation.

Alisson a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne BBC, qu'il préférait rester à Liverpool, indiquant que son agent se chargeait des contacts avec les responsables du club, tandis que lui restait concentré sur l'idée de livrer sa meilleure prestation lors des prochains matches.

Le gardien âgé de 34 ans a expliqué : « Oui, je veux rester. Je suis concentré sur le fait de disputer chaque match, mais je suis heureux de continuer ici. Cela dépend de différents aspects et circonstances, mais mon souhait est de rester, car ma famille et moi sommes heureux ici. »

Il a ajouté : « J'ai toujours soif de remporter des titres et de livrer de bonnes performances. Je veux continuer à jouer au plus haut niveau le plus longtemps possible », soulignant qu'il n'avait pas eu de discussions directes concernant un nouveau contrat, mais que son agent était en contact avec le club.

Les propos d'Alisson interviennent après que son avenir a suscité des interrogations ces derniers temps, notamment après qu'il a étudié la possibilité d'un transfert à la Juventus plus tôt cette année, avant de décider de poursuivre son parcours avec Liverpool, qu'il avait rejoint en provenance de la Roma en 2018 pour 66,8 millions de livres sterling, et avec lequel il a disputé 347 matches.

Le gardien brésilien a retrouvé une présence remarquée lors de la victoire de Liverpool sur Crystal Palace, dimanche, après avoir repoussé plusieurs tentatives dangereuses, au terme d'une semaine difficile pour l'équipe, marquée par ses défaites face à Arsenal et au Fenerbahçe.