La star anglaise Cole Palmer a signé un nouveau contrat avec Chelsea, qui court jusqu'à l'été 2034, confirmant ainsi son engagement à poursuivre son aventure avec le club londonien dans les années à venir.

Le compte officiel de Chelsea sur le réseau « X » a d'ailleurs publié une photo de Palmer sur laquelle figure l'année 2034.

Selon le journal britannique « The Athletic », le meneur de jeu âgé de 24 ans était déjà lié par un contrat courant sur les sept prochaines années, mais il a accepté de le prolonger de 12 mois supplémentaires, avec des conditions financières améliorées en reconnaissance de son importance au sein du club.

Cette démarche s'inscrit dans les efforts récents de Chelsea pour conserver les meilleurs talents présents dans ses rangs, après qu'un certain nombre de ses joueurs cadres ont prolongé leur contrat au cours de l'année 2026, à commencer par le capitaine Reece James, le milieu de terrain Moisés Caicedo, l'attaquant João Pedro et l'ailier Pedro Neto.

Prochains matchs CHE Premier League 10:00 BOU

Malgré les rumeurs qui liaient Palmer à un départ de Chelsea, l'international anglais a affirmé dans des déclarations au journal « The Guardian » en avril dernier qu'il n'avait pas l'intention de quitter le club londonien.

Palmer a rejoint Chelsea en provenance de Manchester City en 2023 et a disputé 138 matches sous le maillot de l'équipe, au cours desquels il a inscrit 58 buts et délivré 34 passes décisives.

Le joueur a été l'un des éléments importants de l'effectif de l'équipe sacrée en Ligue Europa Conférence et en Coupe du monde des clubs en 2025, puisqu'il a inscrit deux buts en finale de cette dernière compétition, contribuant ainsi à la victoire face au Paris Saint-Germain.

Lors de la saison en cours, Palmer a inscrit 4 buts et délivré deux passes décisives lors des 7 premiers matches de Chelsea toutes compétitions confondues, alors que l'équipe de l'entraîneur Xabi Alonso occupe la dixième place au classement de la Premier League.

Palmer avait rejoint la dernière liste de la sélection anglaise annoncée par le sélectionneur Thomas Tuchel, mais il s'en est retiré en raison de la nécessité de gérer sa charge physique.



