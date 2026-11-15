Décision finale : Wenger tranche sur l'éviction d'Infantino

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Arsène Wenger a refusé une demande des responsables de l'Union européenne de football (UEFA) de se présenter face à Gianni Infantino à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA).

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Le légendaire entraîneur français, âgé de 77 ans, s'était imposé comme l'un des candidats potentiels pour détrôner le controversé Infantino, lors de l'élection à la présidence de la FIFA prévue en mars prochain.

Selon le journal britannique « The Times », Wenger s'est retiré de la course à la présidence, après des consultations avec de hauts responsables du football, un coup dur pour les efforts de l'UEFA visant à changer l'actuel président de la FIFA.

La confédération européenne estimait que l'entraîneur français représentait l'un des rares noms disposant d'une crédibilité internationale suffisante pour livrer une concurrence sérieuse au président actuel.

En revanche, les informations indiquent que des personnalités de premier plan au sein de la FIFA ont encouragé Wenger à ne pas se présenter, l'ancien entraîneur d'Arsenal décidant finalement de ne pas défier l'homme qui l'a nommé à son poste actuel.

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Wenger occupe le poste de directeur du développement du football mondial à la FIFA depuis 2019, après avoir mis un terme l'année précédente à sa carrière exceptionnelle de 22 ans avec Arsenal.

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La décision de Wenger intervient sur fond de tensions croissantes entre l'UEFA et Infantino, en raison d'un projet controversé prévoyant la vente de parts commerciales dans les prochaines éditions de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé.

Le projet, connu sous le nom de « FIFA Forward », a suscité une vague de protestations de la part des instances du football à travers le monde, avant d'être finalement abandonné.

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Wenger avait publiquement pris ses distances avec ces propositions, affirmant qu'il n'en avait eu connaissance qu'à travers les rapports médiatiques, et il a par ailleurs salué leur abandon.

L'UEFA a passé plusieurs mois à chercher un concurrent doté de la crédibilité nécessaire pour affronter Infantino, qui préside la FIFA depuis 2016.

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Malgré cela, Infantino, âgé de 56 ans, a réussi à obtenir un large soutien des instances du football en Afrique et en Asie, ce qui a renforcé sa position avant l'élection.

Le responsable du football japonais Kozo Tashima a déjà annoncé son intention de défier Infantino, tandis que l'UEFA peut encore chercher un autre candidat avant la date limite de dépôt des candidatures, mercredi.

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Tout candidat souhaitant se présenter à l'élection doit obtenir le soutien d'au moins cinq fédérations nationales de football, l'élection étant fixée au 18 mars dans la capitale marocaine, Rabat.

Wenger demeure l'une des personnalités les plus respectées du monde du football, après avoir conduit Arsenal à remporter trois titres de Premier League et sept titres de la Coupe d'Angleterre, au cours de sa carrière exceptionnelle avec le club.