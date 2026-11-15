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Hussein Hamdy
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Décision finale : Wenger tranche sur l'éviction d'Infantino

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Arsène Wenger a refusé une demande des responsables de l'Union européenne de football (UEFA) de se présenter face à Gianni Infantino à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA).

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Le légendaire entraîneur français, âgé de 77 ans, s'était imposé comme l'un des candidats potentiels pour détrôner le controversé Infantino, lors de l'élection à la présidence de la FIFA prévue en mars prochain.

Selon le journal britannique « The Times », Wenger s'est retiré de la course à la présidence, après des consultations avec de hauts responsables du football, un coup dur pour les efforts de l'UEFA visant à changer l'actuel président de la FIFA.

La confédération européenne estimait que l'entraîneur français représentait l'un des rares noms disposant d'une crédibilité internationale suffisante pour livrer une concurrence sérieuse au président actuel.

En revanche, les informations indiquent que des personnalités de premier plan au sein de la FIFA ont encouragé Wenger à ne pas se présenter, l'ancien entraîneur d'Arsenal décidant finalement de ne pas défier l'homme qui l'a nommé à son poste actuel.

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Wenger occupe le poste de directeur du développement du football mondial à la FIFA depuis 2019, après avoir mis un terme l'année précédente à sa carrière exceptionnelle de 22 ans avec Arsenal.

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La décision de Wenger intervient sur fond de tensions croissantes entre l'UEFA et Infantino, en raison d'un projet controversé prévoyant la vente de parts commerciales dans les prochaines éditions de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé.

Le projet, connu sous le nom de « FIFA Forward », a suscité une vague de protestations de la part des instances du football à travers le monde, avant d'être finalement abandonné.

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Wenger avait publiquement pris ses distances avec ces propositions, affirmant qu'il n'en avait eu connaissance qu'à travers les rapports médiatiques, et il a par ailleurs salué leur abandon.

L'UEFA a passé plusieurs mois à chercher un concurrent doté de la crédibilité nécessaire pour affronter Infantino, qui préside la FIFA depuis 2016.

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Malgré cela, Infantino, âgé de 56 ans, a réussi à obtenir un large soutien des instances du football en Afrique et en Asie, ce qui a renforcé sa position avant l'élection.

Le responsable du football japonais Kozo Tashima a déjà annoncé son intention de défier Infantino, tandis que l'UEFA peut encore chercher un autre candidat avant la date limite de dépôt des candidatures, mercredi.

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Tout candidat souhaitant se présenter à l'élection doit obtenir le soutien d'au moins cinq fédérations nationales de football, l'élection étant fixée au 18 mars dans la capitale marocaine, Rabat.

Wenger demeure l'une des personnalités les plus respectées du monde du football, après avoir conduit Arsenal à remporter trois titres de Premier League et sept titres de la Coupe d'Angleterre, au cours de sa carrière exceptionnelle avec le club.

Écrit parHussein Hamdy

Journaliste spécialisé dans le football mondial chez Kooora

J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.

Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.

Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.

Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.

Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.

Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :

* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom

* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso

* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs

* Histoire Kooora : la surprise de Ronaldo qui a rempli Ferguson d’enthousiasme

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