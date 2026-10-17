Décision ferme : Zamalek sort le carton rouge pour mater Nasser Mansi

Le club égyptien de Zamalek a sanctionné son joueur Nasser Mansi, après son écart de conduite lors de la rencontre de son équipe sur le terrain de l'Armée rwandaise, vendredi soir, en match aller des 32es de finale de la Ligue des champions d'Afrique.

Entré en jeu comme remplaçant, Nasser Mansi a réussi à inscrire le but de la victoire à la dernière seconde pour les Blancs, à la 90e minute.

Après avoir trouvé le chemin des filets, Nasser Mansi a célébré en retirant son maillot et en le jetant au sol, affichant une colère manifeste, avant de cracher en direction du staff technique du club.

Dans un communiqué officiel publié sur ses comptes de réseaux sociaux samedi soir, Zamalek a indiqué avoir décidé de soumettre Nasser Mansi à une enquête, tout en l'écartant des entraînements collectifs de l'équipe.

Le communiqué précise : « Moatamed Gamal, entraîneur de Zamalek, a décidé de soumettre Nasser Mansi à une enquête et de l'écarter des entraînements collectifs jusqu'à la fin de cette enquête, à laquelle le joueur sera soumis après le retour de la délégation de l'équipe du Rwanda. »

Le communiqué ajoute qu'Abdel Nasser Mohamed, directeur sportif, présentera un rapport aux affaires juridiques du club de Zamalek concernant cet incident, en prélude à l'enquête ouverte contre le joueur.

Le sort du retour de Nasser Mansi aux entraînements collectifs sera tranché à la lumière des résultats de l'enquête.