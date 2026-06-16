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Décision étrange : l’arbitre a-t-il privé l’Arabie saoudite d’un but potentiellement qualificatif ?

Arabie saoudite vs Uruguay
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É.-U.

Décision controversée lors du match nul face à l’Uruguay

L'arbitre italien Maurizio Mariani, qui dirigeait la rencontre Arabie saoudite-Uruguay, a déclenché une vive polémique en clôturant le match sur le score de 1-1 lors de la première journée du groupe H de la Coupe du monde 2026.

Les dernières minutes de la rencontre ont été marquées par une pression offensive intense de la part de l’équipe d’Uruguay, en quête du but de la victoire. Bien que l’arbitre ait accordé sept minutes de temps additionnel, le jeu s’est poursuivi pendant près de huit minutes, au milieu des tentatives incessantes de l’équipe latino-américaine pour percer la défense saoudienne.

Alors que le ballon filait vers l’attaquant remplaçant Abdullah Al-Hamdan, parti en face à face avec le gardien uruguayen, l’arbitre a soudainement sifflé la fin de la rencontre, interrompant l’action et provoquant la colère des joueurs et des supporters uruguayens.

À lire aussi : Le sélectionneur uruguayen s’en prend à un journaliste après le nul face à l’Arabie saoudite : que s’est-il passé ?

Les réseaux sociaux, et notamment la plateforme « X », ont aussitôt embrasé le débat : de nombreux supporters estiment que cette décision controversée a influencé le cours du match alors que l’action se poursuivait, tandis que d’autres reconnaissent la légitimité du coup de sifflet final mais regrettent son timing malheureux.

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Au terme d’une rencontre où les protestations uruguayennes ont contrasté avec la satisfaction saoudienne, cette décision finale a immédiatement suscité une vive polémique, marquant l’un des épisodes les plus discutés de ce premier tour de Coupe du monde.






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