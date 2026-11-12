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Le club saoudien d'Al-Nassr est en passe de mettre un terme au parcours du Néerlandais Marino Pusic, entraîneur du rival traditionnel Al-Ahli, avec « Al-Raqi ».

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Al-Ahli accueillera le Al-Nassr le 20 novembre courant, au stade Al-Inmaa de Djeddah, dans un match reporté de la neuvième journée du championnat Roshn.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a indiqué que la direction d'Al-Ahli travaille actuellement à trouver une formule adéquate afin de mettre un terme à la relation contractuelle avec Pusic avant le Clasico attendu face à son rival traditionnel, le Al-Nassr.

La situation actuelle laisse toutefois entendre que le technicien néerlandais sera bien le directeur technique de l'équipe d'Al-Ahli lors du Clasico contre le Al-Nassr, les démarches de départ n'ayant pas été définitivement finalisées jusqu'à présent.

Les supporters d'Al-Ahli avaient lancé une campagne virulente sur les réseaux sociaux, intitulée « Le départ de Pusic est notre revendication », afin d'obtenir le limogeage du technicien néerlandais de son poste de directeur technique de l'équipe, au vu des résultats négatifs qu'il traverse actuellement.

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Cette campagne s'est intensifiée ces derniers temps, en particulier après la lourde défaite subie par « Al-Raqi » face à Al-Shabab sur le score de 6-1, lors de la douzième journée du championnat Roshn saoudien.

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Pusic avait accédé au poste de directeur technique d'Al-Ahli au mois d'août dernier, prenant les commandes en remplacement de l'Allemand Matthias Jaissle, parti de manière surprise pour diriger Newcastle United.

Depuis sa prise en main de la formation de Djeddah, Pusic a disputé 18 matchs, au cours desquels il a signé 11 victoires contre deux nuls, tout en concédant la défaite à 5 reprises.

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Al-Ahli occupe la sixième place au classement du championnat saoudien avec 21 points, récoltés grâce à 7 victoires et 4 défaites, à 9 points complets du Al-Hilal qui trône en tête.

En parallèle, Al-Ahli occupe la sixième place du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie Élite avec 8 points, récoltés grâce à deux victoires et deux nuls, sans avoir concédé la moindre défaite jusqu'à présent.

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En Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées, Al-Ahli a réussi à franchir les 32es de finale, après une victoire sur Al-Anwar sur le score de 2-1, et se prépare à affronter Al-Ula le lundi 11 janvier prochain, au stade Prince Mohammed bin Abdulaziz à Médine, en huitièmes de finale.

« Al-Raqi » se prépare également à disputer la Supercoupe saoudienne au Koweït, où il affrontera Al-Qadisiyah le 20 décembre prochain. En cas de qualification, il affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Al-Nassr et Al-Khaleej, en finale, le 23 du même mois.

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Rappelons qu'Al-Ahli a entamé sa préparation pour le match face au Al-Nassr avant-hier mercredi, en l'absence de 5 joueurs engagés avec leurs sélections nationales durant la trêve internationale actuelle, en tête desquels le duo saoudien Firas Al-Buraikan et Ziyad Al-Johani.

La liste comprenait également l'ailier portugais Francisco Trincão, le défenseur turc Merih Demiral, ainsi que le milieu de terrain français Valentin Atangana.